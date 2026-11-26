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अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने गिरते भू-जलस्तर को रोकने के लिए अहम निर्णय लिया है। अब कम पानी वाली फसलों की खेती के प्रति किसानों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाई जाएगी। यह बढ़ोतरी मेरा पानी-मेरी विरासत (एमपीएमवी), सीधे धान की रोपाई (डीएसआर) व फसल विविधीकरण जैसी योजनाओं के तहत होगी।कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेंद्र कुमार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इन योजनाओं में पंजीकरण कराने वाले किसानों को पांच वर्षों तक हर वर्ष बढ़ती हुई प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मेरा पानी-मेरी विरासत योजना में धान के बजाय वैकल्पिक फसलें लगाने पर पहले वर्ष 8000 रुपये मिलेंगे। दूसरे वर्ष 8300 रुपये, तीसरे वर्ष 8800 रुपये, चौथे वर्ष 9400 रुपये मिलेगी और पांचवें वर्ष यह राशि बढ़कर 10,000 रुपये हो जाएगी।दालें, तिलहन और कपास लगाने वाले किसानों को 2000 रुपये का अतिरिक्त बोनस भी मिलेगा। धान की सीधी रोपाई करने वाले किसानों को पहले वर्ष 4500 रुपये मिलेंगे। दूसरे वर्ष 4700, तीसरे वर्ष 5000, चौथे वर्ष 5400 और पांचवें वर्ष यह रकम बढ़कर 6000 रुपये हो जाएगी। किसानों को लाभ पाने के लिए मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर जानकारी दर्ज करनी होगी।वैकल्पिक फसलों पर मिलेगा लाभकिसानों को मक्का, कपास, खरीफ की दालें और तिलहन जैसी वैकल्पिक फसलें लगाने पर 8000 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा। चारे की फसलें, कृषि-वानिकी और खरीफ की प्याज सहित अन्य बागवानी फसलें भी इसमें शामिल हैं। धान के बजाय खेतों को खाली छोड़ने पर भी योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना का पात्र होने के लिए पिछले वर्ष धान उगाया होना चाहिए और इस वर्ष उसी खेत में स्वीकृत वैकल्पिक फसल लगाई होनी चाहिए।सीधी धान की रोपाई और हरी खाद पर अनुदानसीधी धान की रोपाई के लिए उपयोग की जाने वाली मशीन पर अनुदान मिलेगा। मशीन की कीमत का 50 फीसदी या 40 हजार रुपये (जो कम हो) वह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इसके अतिरिक्त किसानों को खेतों में हरी खाद तैयार करने के लिए प्रति एकड़ एक हजार रुपये दिए जाएंगे। यह प्रोत्साहन ढैंचा, गर्मी की मूंग, उड़द और ग्वार जैसी फसलें लगाने पर मिलेगा।