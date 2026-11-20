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- परिवार की सालाना आय 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिएअमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। हरियाणा के बुजुर्ग श्रद्धालुओं को अब काशी विश्वनाथ के दर्शन करने का मौका मिलेगा। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत बुजुर्गों को निशुल्क वाराणसी की यात्रा करवाएगी। इसके लिए दिसंबर या जनवरी में विशेष ट्रेन चलाने की तैयारी है। यात्रा पर जाने के इच्छुक पात्र बुजुर्गों के लिए जल्द ही ऑनलाइन आवेदन पोर्टल खोला जाएगा।सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के निदेशक डॉ. आदित्य दहिया ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में आईआरसीटीसी के अधिकारियों के साथ बैठक कर यात्रा की तैयारियों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जल्द ही विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को वाराणसी के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाए जाएंगे।इस योजना का लाभ 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के बुजुर्ग श्रद्धालु ले सकेंगे। हालांकि इसके लिए परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। पात्र बुजुर्ग पोर्टल खुलने के बाद ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। विशेष ट्रेन में सफर करने वाले प्रत्येक यात्री को पर्यटक किट दी जाएगी। इसके अलावा वाराणसी के प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाने की व्यवस्था भी की जाएगी।