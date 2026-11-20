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अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। हरियाणा की शुगर मिलों में गन्ने का पेराई सत्र 24 नवंबर से शुरू होगा। इस बार करीब 338.50 लाख क्विंटल गन्ना मिलने की उम्मीद है। हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड की 10 में से 9 शुगर मिलों के पेराई सत्र का समय निर्धारित हो गया है।सहकारिता विभाग के अनुसार करनाल, शाहाबाद और पलवल चीनी मिलों में 24 नवंबर से पेराई सत्र शुरू होगा। पानीपत में 30 नवंबर को पेराई सत्र का शुभारंभ होना है। महम और सोनीपत शुगर मिल में 3 दिसंबर को सत्र का संचालन होगा। कैथल में 4 दिसंबर और रोहतक में 8, जींद में 9 दिसंबर को पेराई सत्र शुरू होगा।इस बार क्षेत्रफल भी अधिकराज्य में इस वर्ष 1 लाख 77 हजार 303 एकड़ क्षेत्रफल में गन्ना की फसल है। वर्ष 2025-2026 में यह क्षेत्रफल 1 लाख 72 हजार 364 एकड़ था। पिछली बार भारी बरसात के चलते करीब 295 लाख क्विंटल गन्ना ही मिल सका था। इस बार बरसात या बीमारी का कोई अधिक प्रभाव नहीं है।गन्ना मिलों में पेराई सत्र के लिए तिथियां निर्धारित की गई हैं। इस बार पिछले वर्ष से अधिक गन्ना मिलने की उम्मीद है। मिलों में तैयारियां जारी हैं।पंकज यादव, प्रधान सचिव, हरियाणा सहकारिता विभाग