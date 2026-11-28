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अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) ने प्लॉट का कब्जा देने में देरी के मामले में टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को खरीदार को 31.38 लाख रुपये ब्याज के रूप में देने का आदेश दिया है। कंपनी को वैध तरीके से कब्जा देने का प्रस्ताव जारी होने तक हर महीने 21,381 रुपये अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा। यह मामला सोनीपत के कुंडली स्थित टीडीआई सिटी प्रोजेक्ट का है। दिल्ली निवासी श्याम लाल गोयल ने 250 वर्ग गज का कॉर्नर प्लॉट (नंबर जे-97B) खरीदा था मगर उन्हें प्लॉट पर कब्जा नहीं मिल रहा था।हरेरा के सदस्य चंद्रशेखर ने आदेश में कहा कि खरीदार ने कंपनी को 23.76 लाख रुपये का भुगतान किया था। इस रकम पर कंपनी को सालाना 10.95 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। ब्याज की गणना एक नवंबर 2014 से की जाएगी। यह भुगतान तब तक जारी रहेगा जब तक कंपनी ऑक्यूपेशन या कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद कब्जे का वैध प्रस्ताव नहीं देती।टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट रेरा कानून लागू होने से पहले शुरू हुआ था इसलिए इसके तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया था। कंपनी ने यह भी कहा कि शिकायत काफी देर से की गई है और जमीन मालिकों के साथ विवाद के कारण प्लॉट का कब्जा नहीं दिया जा सका। कंपनी की ओर से यह दलील भी दी गई कि अब वह इस प्रोजेक्ट का विकास नहीं कर रही है। हालांकि अथॉरिटी ने कंपनी की इन सभी दलीलों को खारिज कर दिया। अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट के न्यूटेक प्रमोटर्स मामले के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जिन प्रोजेक्टों को एक मई 2017 तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला था वे रेरा कानून के दायरे में आते हैं।कंपनी ने पांच जून 2018 के एक पत्र का हवाला दिया था। इसमें खरीदार को दूसरे प्रोजेक्ट में वैकल्पिक प्लॉट देने या जमा की गई रकम को वहां समायोजित करने की पेशकश की गई थी मगर अथॉरिटी को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि पत्र खरीदार को भेजा गया था या उसे मिला था। इसके अलावा पत्र में किसी निश्चित प्लॉट का भी उल्लेख नहीं था। अथॉरिटी ने कहा कि करीब 10 साल बाद बिना जरूरी प्रमाणपत्र के दिया गया ऐसा प्रस्ताव कानूनी रूप से मान्य नहीं है।श्याम लाल गोयल ने साल 2011 में पहले आवंटी से इस प्लॉट के आवंटन अधिकार खरीदे थे। मूल रूप से इस प्लॉट की बुकिंग वर्ष 2005 में हुई थी। अथॉरिटी ने स्पष्ट किया कि खरीदार को ब्याज का लाभ वर्ष 2011 में आवंटन अधिकार मिलने के बाद की अवधि के लिए ही मिलेगा। आदेश के अनुसार कंपनी को 90 दिन के भीतर भुगतान करना होगा। हालांकि, वैध तरीके से कब्जा देने की पेशकश होने पर खरीदार को प्लॉट की बची हुई कीमत चुकानी होगी। अथॉरिटी ने कंपनी को यह भी निर्देश दिया है कि वह खरीदार से तय नियमों और शर्तों के अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकती।