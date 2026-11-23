Chandigarh-Haryana News: रेवाड़ी और बवानी खेड़ा में बनेंगे नए अस्पताल
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 06:37 PM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 06:37 PM IST
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कुरुक्षेत्र में सिविल सर्जन कार्यालय के निर्माण को भी मिली मंजूरी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने तीन बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेवाड़ी में 300 बिस्तरों का नया नागरिक अस्पताल बनाया जाएगा जबकि भिवानी के बवानी खेड़ा में 50 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल बनेगा। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में सिविल सर्जन कार्यालय का निर्माण किया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि सीएम नायब सिंह सैनी ने इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेवाड़ी में नए अस्पताल के भवन निर्माण पर करीब 348.28 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें दो बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और छह मंजिलें होंगी। अस्पताल में आधुनिक जांच, ऑपरेशन, गंभीर मरीजों के इलाज समेत अन्य जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बवानी खेड़ा में 50 बेड के अस्पताल के निर्माण पर 55.19 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कुरुक्षेत्र में सिविल सर्जन कार्यालय बनाने पर 26.30 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने तीन बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेवाड़ी में 300 बिस्तरों का नया नागरिक अस्पताल बनाया जाएगा जबकि भिवानी के बवानी खेड़ा में 50 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल बनेगा। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में सिविल सर्जन कार्यालय का निर्माण किया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि सीएम नायब सिंह सैनी ने इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेवाड़ी में नए अस्पताल के भवन निर्माण पर करीब 348.28 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें दो बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और छह मंजिलें होंगी। अस्पताल में आधुनिक जांच, ऑपरेशन, गंभीर मरीजों के इलाज समेत अन्य जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बवानी खेड़ा में 50 बेड के अस्पताल के निर्माण पर 55.19 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कुरुक्षेत्र में सिविल सर्जन कार्यालय बनाने पर 26.30 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
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