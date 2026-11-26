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मानव अधिकार आयोग ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से मांगी विस्तृत रिपोर्टअमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। मानव अधिकार आयोग ने गोहाना के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को खेल मैदान की सुविधा नहीं मिलने पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को मामले की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला स्कूल के पास स्थित 27 कनाल 10 मरला (करीब 3.44 एकड़) जमीन से जुड़ा है। राजस्व रिकॉर्ड में यह जमीन वर्ष 1976-77 से शिक्षा विभाग के कब्जे में दर्ज है। इसके बावजूद स्कूल के करीब 862 विद्यार्थियों को यहां खेलकूद के लिए मैदान की सुविधा नहीं मिल रही।जिला शिक्षा अधिकारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार इस जमीन पर वर्तमान में 28 दुकानें, एक पुलिस चौकी और राजकीय प्राथमिक विद्यालय मुगलपुरा संचालित हैं। दुकानदारों ने बताया कि दुकानों का किराया एसडीएम कार्यालय में जमा होता है। वहीं मैदान के प्रवेश द्वार की चाबी नगर परिषद के पास है। इस मैदान में समय-समय पर सर्कस, धार्मिक आयोजन और जागरण जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को इसका नियमित लाभ नहीं मिल पा रहा है।आयोग ने सवाल उठाया कि जब जमीन दशकों से शिक्षा विभाग के कब्जे में दर्ज है तो विद्यार्थियों को इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा। प्रधान सचिव को उपायुक्त सोनीपत और जिला शिक्षा अधिकारी के साथ मिलकर जमीन की निशानदेही, वास्तविक कब्जे और उपयोग की स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। आयोग ने स्कूल की आधारभूत सुविधाओं में सुधार करने पर भी जोर दिया है। आयोग ने अधिकारियों से अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी 2027 को होगी। इस मामले से जुड़ी 133 अन्य संबद्ध शिकायतों में भी आदेश की प्रति शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं।