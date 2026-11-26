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हरियाणा की प्रिया श्योराण और हिसार के हितेश जाखड़ ने जीता स्वर्ण, भारत के खाते में छह गोल्डअमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में चल रही तीन दिवसीय बिम्सटेक अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत अब तक 12 पदक जीतकर पहले स्थान पर है। 25 से 27 नवंबर तक आयोजित हो रही प्रतियोगिता में छह देशों के 201 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की 69 सदस्यीय टीम सबसे बड़ी है।हरियाणा की भिवानी निवासी प्रिया श्योराण ने महिला डिस्कस थ्रो में 52.03 मीटर का थ्रो फेंककर स्वर्ण पदक जीता। भारत की ओर से निकिता कुमारी ने 50.02 मीटर के साथ रजत हासिल किया। हिसार के हितेश जाखड़ ने पुरुष 1500 मीटर दौड़ 3:56.72 मिनट में पूरी कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।महिला 5000 मीटर में सोनम परमार ने स्वर्ण और सुनीता देवी ने रजत जीता। पुरुष गोला फेंक में अनुराग सिंह कालेर ने 18.34 मीटर के थ्रो से स्वर्ण और अतुल ने रजत हासिल किया। ट्रिपल जंप में दक्ष बिश्नोई और महिला 100 मीटर दौड़ में मृथिका टी ने भी स्वर्ण पदक जीते। पुरुष 100 मीटर में श्रीलंका के दिनेथ इंदुवारा वीरारत्ना ने स्वर्ण जबकि भारत के ऋषिप्रसाद देसाई ने रजत जीता है।पदक तालिका में भारत छह स्वर्ण, चार रजत और दो कांस्य सहित 12 पदकों के साथ पहले स्थान पर है। श्रीलंका आठ पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। बांग्लादेश को एक कांस्य मिला है। एथलेटिक्स हरियाणा के अध्यक्ष दिलबाग सिंह, महासचिव प्रदीप मलिक और मीडिया प्रभारी सत्यवीर धनखड़ ने खिलाड़ियों को बधाई दी।