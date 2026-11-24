- कल होने वाले विधानसभा सत्र में नियमितीकरण पर फैसला लेने की मांग- 29 को कुरुक्षेत्र में रैली और सीएम कैंप कार्यालय के घेराव की चेतावनीअमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 21 साल से सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर मंगलवार को प्रदेशभर में तानाशाही दिवस मनाया। हरियाणा अतिथि अध्यापक संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले शिक्षकों ने मंत्रियों, पक्ष-विपक्ष के विधायकों और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे। प्रदेश में वर्तमान में 10,757 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। शिक्षकों ने वीरवार को होने वाले विधानसभा सत्र में उनके नियमितीकरण पर फैसला लेने की मांग की है।संगठन के मीडिया प्रभारी डॉ. अजय लोहान ने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले उन्हें नियमित करने का वादा किया था। उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 25 मई 2026 के फैसले और 2014 की नियमितीकरण नीतियों के अनुरूप उन्हें नियमित करने की मांग उठाई। शिक्षकों ने विभाग के स्पीकिंग ऑर्डर पर नाराजगी जताई। कहा कि विधानसभा सत्र में नियमितीकरण पर ठोस फैसला नहीं होने पर 29 नवंबर को कुरुक्षेत्र में रैली और मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का घेराव किया जाएगा।