अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 15 दिसंबर से बुजुर्ग श्रद्धालुओं को चार दिवसीय निशुल्क वाराणसी यात्रा करवाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को वाराणसी के प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाए जाएंगे। प्रत्येक यात्री को पर्यटक किट भी मिलेगी।सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के निदेशक डॉ आदित्य दहिया ने बताया कि यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। पात्र व्यक्ति सरल हरियाणा पोर्टल https://saralharyana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के उन बुजुर्गों को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं है।