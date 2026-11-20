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यूनियन के राज्य प्रधान राजिन्दर सिनद और राज्य महासचिव गुलशन भारद्वाज ने यहां जारी बयान में कहा कि मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में कर्मचारियों की कई मांगों पर सहमति बनी थी। उन्हें तय समय में लागू करने का आश्वासन भी मिला था। दो महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी अधिकांश मांगों के आदेश जारी नहीं हुए हैं। अधिकारी लगातार टालमटोल का रवैया अपना रहे हैं। अग्निशमन कर्मचारी जान जोखिम में डालकर जनता की सुरक्षा करते हैं उलेकिन उन्हें अपने अधिकारों के लिए बार-बार संघर्ष करना पड़ रहा है। मांगों में आगजनी में मृत्यु पर परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा देने की नीति शामिल है। फरीदाबाद अग्निकांड के शहीद कर्मचारियों के आश्रितों को नियमित सरकारी नौकरी भी एक प्रमुख मांग है।

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चंडीगढ़। हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन ने महानिदेशक को पत्र भेजकर 11 सितंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हुई वार्ता के समझौतों को जल्द लागू करने की मांग उठाई है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि 29 नवंबर तक मांगें पूरी नहीं हुईं तो 30 नवंबर को पंचकूला में प्रदर्शन किया जाएगा।