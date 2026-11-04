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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Dr. Vishal Sharma appointed as Nodal Officer for the Department of Higher Education

Chandigarh-Haryana News: उच्च शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारी बने डॉ. विशाल शर्मा

Wed, 04 Nov 2026 07:06 PM IST
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Chandigarh-Haryana Bureau चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 07:06 PM IST
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चंडीगढ़। हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग ने संयुक्त निदेशक डॉ. विशाल शर्मा को आई-एसटीईएम पोर्टल के लिए राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उच्चतर शिक्षा निदेशक की ओर से जारी आदेश के अनुसार उनकी जिम्मेदारी प्रदेश के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को पोर्टल से जोड़ने, संस्थानों में उपलब्ध शोध उपकरणों, आधुनिक प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिक संसाधनों की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराने में समन्वय करने की होगी।
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इसके अलावा वे शिक्षकों और शोधार्थियों को दूसरे संस्थानों के वैज्ञानिक उपकरणों का साझा इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और हरियाणा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निदेशालय के साथ तालमेल रखना और पोर्टल से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी कर जरूरी विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करना भी उनकी जिम्मेदारी होगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य शोध की लागत घटाना और उपलब्ध वैज्ञानिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना है। ब्यूरो
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