अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने डीजी फायर पर 11 सितंबर को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुए समझौते और मंत्री के निर्देशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री और अग्निशमन कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजिंदर सिंह ने कहा कि कर्मचारियों के खिलाफ बर्खास्तगी और दंडात्मक कार्रवाई वापस लेने पर सहमति बनी थी। 28 अक्तूबर को मंत्री ने भी डीजी फायर को कार्रवाई वापस लेने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद सब फायर ऑफिसर सुधीर को आरोप पत्र जारी किया गया है।चंडीगढ़ में जारी बयान में कर्मचारी नेताओं ने बताया कि 25 नवंबर को प्रतिनिधिमंडल राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री से मुलाकात करेगा। इसमें कर्मचारियों पर कार्रवाई वापस लेने के साथ लंबित मांगें उठाई जाएंगी। इनमें ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर 50 लाख रुपये मुआवजा, आश्रितों को स्थायी नौकरी, 1250 पे रोल कर्मचारियों का नियमितीकरण, पांच हजार रुपये जोखिम भत्ता और 7500 रुपये वर्दी भत्ता शामिल हैं। बैठक में समाधान नहीं निकला तो राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की जाएगी।