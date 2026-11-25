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अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। इनेलो प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने कहा कि गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे किसानों से धक्कामुक्की करना व उन्हें हिरासत में लेना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों पर बातचीत करने के बजाय सरकार पुलिस बल से उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इनेलो किसानों के आंदोलन में उनके साथ खड़ी रहेगी।चंडीगढ़ में जारी बयान में अभय चौटाला ने कहा कि खाद, बीज, डीजल, बिजली, मजदूरी और सिंचाई की लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में किसान अपनी उपज का उचित मूल्य मांग रहे हैं। सरकार को उनकी समस्याएं सुनकर बातचीत से समाधान निकालना चाहिए न कि उनपर पुलिस बल का प्रयोग करना चाहिए।उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव के समय किसानों से बड़े-बड़े वादे करती है लेकिन सत्ता में आने के बाद उनकी समस्याओं की अनदेखी करती है। चौटाला ने हिरासत में लिए गए किसानों को तत्काल रिहा करने और गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की।