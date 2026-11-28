महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने दिव्यांग पेंशन दिलाने के भी दिए निर्देशअमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। तेजाब हमले के पीड़ितों की सहायता के लिए गठित राज्यस्तरीय कमेटी की बैठक में शुक्रवार को जींद की एक तेजाब हमले की पीड़िता के इलाज पर हुए खर्च की भरपाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पीड़िता के 11 लाख 12 हजार 614 रुपये और 85,953 रुपये के मेडिकल बिलों का भुगतान करने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा पीड़िता को योजना के तहत एक लाख रुपये की अंतरिम आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इस तरह पीड़िता के लिए कुल 12 लाख 98 हजार 567 रुपये की मदद मंजूर की गई है।मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की तेजाब पीड़ित राहत एवं पुनर्वास योजना के तहत पीड़ितों को एक लाख रुपये की शुरुआती आर्थिक सहायता दी जाती है। साथ ही उनके इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाती है। इस योजना का लाभ तेजाब हमले से प्रभावित महिलाओं, लड़कियों और 18 साल तक के लड़कों को दिया जाता है। चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जींद की पीड़िता को दिव्यांग पेंशन दिलाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को पत्र लिखा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि तेजाब हमले के पीड़ितों को सरकारी योजना की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। इससे जरूरतमंद लोग सरकारी सहायता का लाभ उठा सकेंगे। बैठक में विभाग के आयुक्त एवं सचिव शेखर विद्यार्थी, निदेशक डॉ. प्रियंका सोनी, सामाजिक न्याय विभाग के निदेशक एवं विशेष सचिव मुकुल कुमार, डीजी डॉ. मनीष बंसल सहित पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।