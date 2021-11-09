Bhiwani News: घर पर खड़ी गाड़ी का यूपी के दादरी में कटा टोल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 01:17 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 01:17 AM IST
विज्ञापन
भिवानी। तोशाम बाईपास स्थित डाबर कॉलोनी निवासी शिवकुमार प्रजापति की घर पर खड़ी गाड़ी का उत्तर प्रदेश के दादरी स्थित टोल प्लाजा पर फास्टैग के जरिये टोल कट गया। मोबाइल पर मैसेज देखकर वह हैरान रह गए। इससे पहले भी उनकी गाड़ी का पलवल में 250 रुपये का टोल कटने का मैसेज आया था।
शिवकुमार प्रजापति ने बताया कि 13 नवंबर की शाम उनके मोबाइल पर यूपी के दादरी में टोल कटने का मैसेज आया। जबकि वह कभी दादरी की तरफ गए ही नहीं। उनकी गाड़ी 12 नवंबर की शाम से घर पर खड़ी थी। इसके बावजूद फास्टैग से टोल की राशि कट गई।
उन्होंने बताया कि इससे पहले पलवल में भी इसी तरह 250 रुपये टोल कटने का मैसेज मिला था। दोनों घटनाओं के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों से शिकायत की लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
विज्ञापन
शिवकुमार के अनुसार उन्होंने इस मामले की शिकायत राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल फ्री नंबर पर भी दर्ज करवाई थी। इसके बावजूद उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने मांग की कि ऐसी शिकायतों की सुनवाई के लिए अलग व्यवस्था बनाई जाए। साथ ही शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए न्यास का गठन किया जाए।
विज्ञापन
शिवकुमार प्रजापति ने बताया कि 13 नवंबर की शाम उनके मोबाइल पर यूपी के दादरी में टोल कटने का मैसेज आया। जबकि वह कभी दादरी की तरफ गए ही नहीं। उनकी गाड़ी 12 नवंबर की शाम से घर पर खड़ी थी। इसके बावजूद फास्टैग से टोल की राशि कट गई।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि इससे पहले पलवल में भी इसी तरह 250 रुपये टोल कटने का मैसेज मिला था। दोनों घटनाओं के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों से शिकायत की लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
विज्ञापन
शिवकुमार के अनुसार उन्होंने इस मामले की शिकायत राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल फ्री नंबर पर भी दर्ज करवाई थी। इसके बावजूद उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने मांग की कि ऐसी शिकायतों की सुनवाई के लिए अलग व्यवस्था बनाई जाए। साथ ही शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए न्यास का गठन किया जाए।