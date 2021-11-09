विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शिवकुमार प्रजापति ने बताया कि 13 नवंबर की शाम उनके मोबाइल पर यूपी के दादरी में टोल कटने का मैसेज आया। जबकि वह कभी दादरी की तरफ गए ही नहीं। उनकी गाड़ी 12 नवंबर की शाम से घर पर खड़ी थी। इसके बावजूद फास्टैग से टोल की राशि कट गई।उन्होंने बताया कि इससे पहले पलवल में भी इसी तरह 250 रुपये टोल कटने का मैसेज मिला था। दोनों घटनाओं के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों से शिकायत की लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।शिवकुमार के अनुसार उन्होंने इस मामले की शिकायत राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल फ्री नंबर पर भी दर्ज करवाई थी। इसके बावजूद उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने मांग की कि ऐसी शिकायतों की सुनवाई के लिए अलग व्यवस्था बनाई जाए। साथ ही शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए न्यास का गठन किया जाए।