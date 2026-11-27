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एंटी नारकोटिक्स सेल के इंचार्ज उप निरीक्षक रमेश कुमार पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। सूचना मिली कि दो युवक बाइक पर हांसी से मादक पदार्थ लेकर भिवानी आ रहे हैं। पुलिस ने टोल प्लाजा के पास नाकाबंदी कर बाइक सवारों को रुकवाया। तलाशी लेने पर अनिल और रमन निवासी भारत नगर भिवानी के कब्जे से 6.82 ग्राम हेरोइन मिली।पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना बवानीखेड़ा में प्राथमिकी दर्ज की। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने हांसी निवासी एक महिला से मादक पदार्थ खरीदा था। इसके बाद पुलिस ने सप्लाई के आरोप में सोनिया उर्फ कोमल निवासी मय्यड़ हिसार, हाल निवासी चर्च कॉलोनी हांसी को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जहां से तीनों को जिला कारागार भेज दिया।