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फसल कटाई के बाद इन दिनों खेतों से पराली और तूड़े की ढुलाई के लिए ट्रैक्टरों के पीछे चौड़ी जुगाड़ ट्रॉलियां लगाई जा रही हैं। इनमें क्षमता से अधिक भूसा भरकर सड़क पर उतारा जा रहा है। ऐसे में सामने से देखने पर केवल भूसे का ढेर नजर आता है और वाहन की वास्तविक चौड़ाई का अंदाजा नजदीक पहुंचने पर ही लगता है। ये वाहन सड़क का अधिकांश हिस्सा घेर लेते हैं जिससे दूसरे वाहनों को निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती।रात के साथ दिन के उजाले में भी ऐसे वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। स्थानीय पुलिस की ओर से इन पर चालान की कार्रवाई नहीं की जा रही वहीं आरटीए की टीम भी क्षमता से अधिक भार ढोने वाले वाहनों पर कार्रवाई करने से गुरेज कर रही है। रोडवेज बसों के रिफ्लेक्टर भी सर्दी शुरू होने से पहले दुरुस्त नहीं किए गए हैं। स्कूली वाहनों की फिटनेस पर भी सवाल हैं। जिले में छह माह के दौरान स्कूल बसों के दो हादसे हो चुके हैं, जिनमें लापरवाही सामने आई थी।अधिकांश तूड़ा ढोने वाले वाहन संपर्क मार्गों से गुजर रहे हैं क्योंकि यहां नियमित चेकिंग नहीं होती। इन भीमकाय वाहनों के कारण दूसरे वाहनों का आवागमन बाधित होता है और कई बार पूरी सड़क घिर जाती है। स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पर भी रात के समय ऐसे वाहन आसानी से देखे जा सकते हैं।भारी वाहनों की आवाजाही के लिए शहर में बाईपास बनाया गया है और शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। इसके बावजूद तूड़ा ढोने वाले ट्रैक्टर शहर के अंदर से गुजर रहे हैं और संकरे मार्गों पर जाम लगा रहे हैं। इसके अलावा कई जुगाड़ वाहनों से भी क्षमता से अधिक पराली और पशुचारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा रहा है।रोडवेज की सभी बसों में स्मॉग लाइटें लगाई गई हैं। रोजाना बसों की फिटनेस जांचने के बाद ही उन्हें रूट पर भेजा जाता है। सर्दियों के मौसम को देखते हुए बसों पर लगे रिफ्लेक्टर भी दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए हैं। -दीपक कुंडू, महाप्रबंधक, भिवानी डिपो, हरियाणा राज्य परिवहन विभाग