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घंटाघर क्षेत्र में राहुल मित्तल और साहिल की कास्मेटिक्स व शादी-विवाह के सामान की दुकानें साथ-साथ हैं। दोनों बुधवार शाम दुकानें बंद कर घर चले गए थे। वीरवार सुबह पहुंचे तो पीछे की दीवारें टूटी मिलीं और दुकानों से नए नोटों की गड्डियां व नोटों की मालाएं गायब थीं। दुकानदारों के अनुसार चोरी हुए सामान की कीमत पांच से दस लाख रुपये के बीच हो सकती है।साहिल ने बताया कि दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक संदिग्ध व्यक्ति कैमरे की दिशा बदलते हुए दिखाई दिया है। ये दुकानें केएम ट्रस्ट की हैं। पीछे स्थित स्कूल का भवन असुरक्षित घोषित है और वहां कोई नहीं रहता। आशंका है कि चोर स्कूल के अंदर से घुसे और दुकानों की पिछली दीवारें तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। एक दुकान के गल्ले से नए नोटों की गड्डी और 50 नोटों की मालाएं चोरी हुई हैं। पुलिस की फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की।शहर थाना प्रभारी जरनैल सिंह ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। एक संदिग्ध व्यक्ति कैमरे से छेड़छाड़ करता दिखाई दे रहा है। दुकान के अंदर लगे कैमरे में बुधवार रात ढाई से तीन बजे के बीच की गतिविधियां दर्ज हुई हैं। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।नगर व्यापार मंडल और घंटाघर मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने वारदात पर रोष जताया। व्यापारियों ने पुलिस से चौराहों पर वाहनों के चालान काटने के बजाय चोरी और आपराधिक वारदात पर अंकुश लगाने की मांग की। नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष भानू प्रकाश शर्मा ने कहा कि शहर के व्यस्त बाजारों में व्यापारियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए।नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष भानू प्रकाश शर्मा ने बताया कि इन दुकानों में पहले भी शटर उखाड़कर चोरी की गई थी। इसके बाद शटर पहले से अधिक मजबूत करवा दिए गए थे। इस बार चोर पिछली दीवार तोड़कर दुकानों में घुसे। उन्होंने पुलिस प्रशासन से व्यापारियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने, वारदात का जल्द खुलासा करने और चोरी का सामान बरामद करने की मांग की।कास्मेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिषेक बंसल और घंटाघर मार्केट एसोसिएशन के प्रधान अतुल रोहिल्ला ने वारदात पर रोष जताया। उन्होंने कहा कि शहर के सबसे व्यस्त घंटाघर चौक पर चोरी होना पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। रात के समय क्षेत्र में गश्त नहीं होती। उन्होंने पीड़ित दुकानदारों का सामान जल्द बरामद करने की मांग की। व्यापारी नेता जेपी कौशिक ने भी घटना पर नाराजगी जताई।चोर दीवार तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए गए कई औजार मौके पर ही छोड़ गए। पुलिस की फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट टीम ने इन्हें कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी सुरक्षित कर ली गई है। पुलिस इन साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है।