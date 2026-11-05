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Bhiwani News: त्योहारों की मिठास मधुमेह और हृदय रोगियों पर पड़ सकती है भारी, खानपान में बरतें संयम

Thu, 05 Nov 2026 10:40 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Thu, 05 Nov 2026 10:40 PM IST
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The sweetness of the festive season can take a heavy toll on people with diabetes or heart conditions; exercise moderation in your diet
शहर में मिष्ठान प्रतिष्ठान पर सजी रंग बिरंगी मिठाइयां।
भिवानी। दीपावली पर मिठाइयों और पकवानों का आनंद मधुमेह व हृदय रोगियों के लिए सेहत पर भारी पड़ सकता है। मिलावटी मावा, अधिक चीनी और परिष्कृत तेल से बनी मिठाइयों के सेवन से रक्तशर्करा, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल का स्तर प्रभावित हो सकता है।
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इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को खानपान में सावधानी बरतने की सलाह दी है। पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक डॉ. डीके आहूजा ने त्योहारों के दौरान सेहत से समझौता न करने की अपील की है।
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उन्होंने बताया कि त्योहारों में अनियमित और अधिक मात्रा में भोजन करने से पाचन तंत्र प्रभावित हो सकता है। विशेषकर मधुमेह रोगियों में अधिक चीनी के सेवन से रक्तशर्करा का स्तर तेजी से बढ़ सकता है। वहीं अधिक घी, तेल और वसा वाली मिठाइयों व नमकीन का सेवन हृदय रोगियों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे शरीर में वसा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा रहता है।
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त्योहारों की तैयारियों और भागदौड़ के बीच नियमित दिनचर्या प्रभावित न होने दें। मधुमेह रोगी रक्तशर्करा की नियमित जांच करते रहें और निर्धारित समय पर दवाइयां लें। सुबह की सैर और हल्का व्यायाम जारी रखें, इससे अतिरिक्त कैलोरी खर्च करने में मदद मिलती है। साथ ही पर्याप्त नींद लें क्योंकि नींद की कमी शरीर की चयापचय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है और रक्तशर्करा का संतुलन बिगाड़ सकती है।

ऐसे करें बचाव
डॉ. आहूजा के अनुसार मधुमेह रोगियों को पारंपरिक चीनी से बनी मिठाइयों से परहेज करना चाहिए। इसके विकल्प के रूप में खजूर और अंजीर जैसे प्राकृतिक मिठास वाले खाद्य पदार्थ सीमित मात्रा में लिए जा सकते हैं। शुगर-फ्री विकल्पों का इस्तेमाल भी चिकित्सक की सलाह से ही करें। मिठाई खाने की इच्छा होने पर बहुत छोटा टुकड़ा लें और अधिक मात्रा में सेवन से बचें।

हृदय रोगियों को बाजार की तली-भुनी, अधिक घी-तेल वाली मिठाइयों और नमकीन से दूरी रखनी चाहिए। इनमें मौजूद अधिक वसा रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने और हृदय संबंधी जोखिम बढ़ाने का कारण बन सकती है। त्योहारों के दौरान पर्याप्त पानी पिएं और भोजन में ताजे फल व हरी सब्जियां शामिल करें। इनमें मौजूद रेशा पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने में मदद करता है।



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