विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा ने आईजी का स्वागत किया। इसके बाद सलामी टुकड़ी ने उन्हें सलामी दी। प्रशासनिक भवन में हुई बैठक में जिले के सभी डीएसपी, थाना प्रबंधक, सीआईए स्टाफ और क्राइम यूनिट प्रभारी शामिल हुए। आईजी ने थानों में प्राप्त शिकायतों और दर्ज अभियोगों की समीक्षा कर उनके समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।पुलिस महानिरीक्षक ने नशे के नेटवर्क पर अंकुश लगाने और तस्करी में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। अवैध हथियार रखने वालों, आबकारी अधिनियम का उल्लंघन करने वालों तथा जुआ-सट्टा गतिविधियों में शामिल आरोपियों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए। क्राइम यूनिट प्रभारियों को वांछित, इनामी और संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वालों की पहचान कर उन पर विशेष निगरानी रखने को कहा।यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाईआईजी ने बुलेट मोटरसाइकिलों में पटाखों जैसी आवाज करने वाले सायलेंसर लगाने, वाहनों पर ब्लैक फिल्म चढ़ाने और तेज गति से वाहन चलाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही नशा, साइबर अपराध और महिला अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर माह विशेष अभियान चलाने की बात कही।अपराध समीक्षा बैठक के बाद आईजी ने पुलिस लाइन में एनडीपीएस अधिनियम के तहत जब्त माल मुकदमा का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को माल के उचित रखरखाव और नियमानुसार आगामी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद परेड ग्राउंड में कानून व्यवस्था के लिए गठित पुलिस कंपनियों की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।