Bhiwani News: दो माह बाद चांग पहुंचेगा चीन में हादसे का शिकार अजीत का शव
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:12 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:12 AM IST
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चांग। चीन की मर्चेंट नेवी में कार्यरत गांव चांग निवासी अजीत चौहान का शव करीब दो महीने बाद गांव पहुंचेगा। 26 सितंबर को चीन में कंटेनर लिफ्टिंग के दौरान हुए हादसे में अजीत की मौत हो गई थी।
बुधवार को गांव में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अजीत की मौत की सूचना से गांव में शोक की लहर है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
अजीत के भाई बजरंग चौहान ने बताया कि 26 सितंबर को चीन में कंटेनर लिफ्टिंग के दौरान अजीत उसकी चपेट में आ गया था। हादसे में उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद से ही परिवार को उसके शव के भारत आने का इंतजार था।
परिजनों ने बताया कि दोनों भाई पिछले कई वर्षों से चीन की एक कंपनी में नौकरी कर रहे थे। अजीत की शादी महज दो साल पहले हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही उसकी मौत से परिवार की खुशियां उजड़ गईं। ग्रामीणों व रिश्तेदारों ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं।
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परिजनों का कहना है कि अजीत का शव गांव पहुंचने के बाद ही उसकी मौत के कारणों की पुष्टि हो पाएगी। जरूरत पड़ने पर परिवार कंपनी या कंटेनर चालक के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करवा सकता है। परिवार के लिए अजीत की मौत का दुख सहन करना बेहद मुश्किल हो रहा है।
शव गांव पहुंचने पर अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीणों और रिश्तेदारों के जुटने की संभावना है।
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बुधवार को गांव में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अजीत की मौत की सूचना से गांव में शोक की लहर है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
अजीत के भाई बजरंग चौहान ने बताया कि 26 सितंबर को चीन में कंटेनर लिफ्टिंग के दौरान अजीत उसकी चपेट में आ गया था। हादसे में उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद से ही परिवार को उसके शव के भारत आने का इंतजार था।
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परिजनों ने बताया कि दोनों भाई पिछले कई वर्षों से चीन की एक कंपनी में नौकरी कर रहे थे। अजीत की शादी महज दो साल पहले हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही उसकी मौत से परिवार की खुशियां उजड़ गईं। ग्रामीणों व रिश्तेदारों ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं।
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परिजनों का कहना है कि अजीत का शव गांव पहुंचने के बाद ही उसकी मौत के कारणों की पुष्टि हो पाएगी। जरूरत पड़ने पर परिवार कंपनी या कंटेनर चालक के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करवा सकता है। परिवार के लिए अजीत की मौत का दुख सहन करना बेहद मुश्किल हो रहा है।
शव गांव पहुंचने पर अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीणों और रिश्तेदारों के जुटने की संभावना है।