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बोर्ड सचिव दीपक बाबूलाल कारवा ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। कमेटी पता लगाएगी कि बाजार में बिक रही स्मार्ट बुक की बिक्री कौन कर रहा है और पुस्तकों पर बोर्ड के एमओयू का जिक्र किस आधार पर किया गया है। इसके अलावा संबंधित फर्म की ओर से बोर्ड के खाते में जमा कराए गए 35 लाख रुपये की राशि किस मद में दी गई है इसकी भी पड़ताल की जाएगी।दरअसल कुछ समय पहले बाजार में शिक्षा बोर्ड की अनुमति और एमओयू के बिना स्मार्ट बुक बेचे जाने का मामला सामने आया था। इस दौरान एक फर्म की ओर से बोर्ड के खाते में 35 लाख रुपये भी जमा कराए गए थे। इसके बाद स्मार्ट बुक के प्रकाशन को लेकर बोर्ड अधिकारियों के बीच एमओयू होने या न होने पर संशय बना हुआ था। मामले से संबंधित दस्तावेज बोर्ड के पास उपलब्ध नहीं होने की बात भी सामने आई थी।बोर्ड ने पूरे मामले की वास्तविकता सामने लाने के लिए जांच कमेटी बनाई है। सचिव दीपक बाबूलाल कारवा ने बताया कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि स्मार्ट बुक के प्रकाशन और बिक्री का मामला क्या है। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही बोर्ड आगामी कार्रवाई करेगा।