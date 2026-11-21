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साई खेल प्रशिक्षण केंद्र के उपनिदेशक दीपक पंत के अनुसार एथलेटिक्स में आवासीय श्रेणी के लिए केवल लड़के और गैर-आवासीय श्रेणी के लिए केवल लड़कियां पात्र होंगी। मुक्केबाजी और कुश्ती की दोनों श्रेणियों में केवल लड़कों का चयन किया जाएगा।ट्रायल में शामिल होने के इच्छुक खिलाड़ियों को 23 नवंबर को सुबह 9:30 बजे साई केंद्र परिसर में रिपोर्ट करना होगा। केंद्र पुरानी सेठ करोड़ीमल छात्रावास की इमारत में नेहरू पार्क के पीछे स्थित है। पंजीकरण प्रपत्र केंद्र कार्यालय से प्राप्त किए जा सकेंगे। चयन शारीरिक दक्षता, खेल कौशल और पूर्व खेल उपलब्धियों के आधार पर होगा। चयनित आवासीय खिलाड़ियों को साई के नियमानुसार निशुल्क छात्रावास, पौष्टिक भोजन, विशेषज्ञ प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण, खेल किट और चिकित्सा बीमा की सुविधा मिलेगी।खिलाड़ियों को ट्रायल के समय सभी मूल दस्तावेजों के साथ उनकी छायाप्रतियां भी लानी होंगी। इनमें जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जिला, राज्य, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल उपलब्धि प्रमाण पत्र शामिल हैं। इसके अलावा एमबीबीएस चिकित्सक का जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र और चार नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटो भी अनिवार्य हैं। ट्रायल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को किसी प्रकार का यात्रा या दैनिक भत्ता (टीए/डीए) नहीं दिया जाएगा।