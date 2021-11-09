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पुलिस के अनुसार, गांव कालोद निवासी विवेक ने शिकायत दी थी कि चार नवंबर की रात करीब 11:30 बजे वह अनिल के साथ शराब ठेके के नजदीक कच्चे रास्ते पर मौजूद था। इसी दौरान काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार होकर कुछ लोग वहां पहुंचे। आरोपियों ने अनिल और विवेक पर हमला कर दिया। हमलावरों ने विवेक की पिकअप गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। शोर सुनकर लोग पहुंचे तो आरोपी स्कॉर्पियो में भाग गए। विज्ञापन

घायल अनिल को हिसार के निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जांच अधिकारी सिवानी के निरीक्षक रिशाल सिंह ने बताया कि आरोपी राहुल को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जिला कारागार भेज दिया। पुलिस के अनुसार, गांव कालोद निवासी विवेक ने शिकायत दी थी कि चार नवंबर की रात करीब 11:30 बजे वह अनिल के साथ शराब ठेके के नजदीक कच्चे रास्ते पर मौजूद था। इसी दौरान काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार होकर कुछ लोग वहां पहुंचे। आरोपियों ने अनिल और विवेक पर हमला कर दिया। हमलावरों ने विवेक की पिकअप गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। शोर सुनकर लोग पहुंचे तो आरोपी स्कॉर्पियो में भाग गए।घायल अनिल को हिसार के निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जांच अधिकारी सिवानी के निरीक्षक रिशाल सिंह ने बताया कि आरोपी राहुल को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जिला कारागार भेज दिया।

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भिवानी। गांव कालोद के अनिल हत्याकांड में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या छह हो गई है। पकड़े गए आरोपी की पहचान गांव गुड्डा निवासी राहुल के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि वह वारदात के दिन अन्य आरोपियों के साथ घटनास्थल पर मौजूद था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त डंडा भी बरामद किया है।