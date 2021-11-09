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गांव लेघा भानान में विधवा महिला ने 100 रुपये चोरी होने के शक में अपने छह वर्षीय भतीजे की डंडों से बेरहमी से पिटाई की थी। बच्चा लगातार चिल्लाता रहा लेकिन महिला उसे पीटती रही। बच्चे की चीखें सुनकर पड़ोसी ने घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इसके बाद गो रक्षा दल के ग्रामीण अध्यक्ष बिजेंद्र रक्षक, दुर्गा शक्ति ग्रुप और भगत सिंह ग्रुप की टीमें मौके पर पहुंचीं और मंगलवार को पुलिस की मदद से बच्चे को रेस्क्यू कराया।करीब तीन साल पहले माता-पिता की मौत के बाद बच्चे को बुआ के पास लाया गया था। वह मूल रूप से हांसी का रहने वाला है। बुआ के खिलाफ तोशाम थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मंगलवार को बच्चे को जिला नागरिक अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया। बुधवार को हालत में सुधार होने पर उसे जिला बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। वहां काउंसिलिंग के बाद गांव के मौजिज लोगों की मौजूदगी में उसे ताऊ और दूर के रिश्ते में लगने वाली दादी को सौंप दिया गया।शहर थाना पुलिस के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी 12 वर्षीय कुकर्म पीड़ित बच्चे को बुधवार को प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। बच्चे की जिला बाल कल्याण समिति के समक्ष काउंसिलिंग भी कराई गई। शहर थाना पुलिस ने आरोपी चाचा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग ने अपने चाचा पर गलत कार्य करने का आरोप लगाया है। बच्चा इससे पहले भी दो बार घर से भाग चुका था लेकिन उस समय परिजनों को इसके पीछे की वजह पता नहीं चली थी। तीसरी बार घर से भागने के बाद जब वह गो रक्षा दल के सदस्यों के संपर्क में आया तो मामला सामने आया। बच्चे का पिता शराबी बताया जा रहा है जबकि उसकी मां सौतेली है।बाल कल्याण समिति ने दोनों नाबालिग बच्चों की काउंसिलिंग कराई है। कुकर्म पीड़ित बच्चे को बेहतर उपचार के लिए रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। वहीं बुआ द्वारा प्रताड़ित बच्चे की काउंसिलिंग कराने के बाद उसे ताऊ और दादी को सौंप दिया है। दोनों बच्चों की सीडब्ल्यूसी द्वारा लगातार मॉनिटरिंग भी की जाएगी। -प्रदीप कुमार, चेयरमैन, जिला बाल कल्याण समिति, भिवानी।