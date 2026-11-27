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ग्रामीण मुरारी लाल और बजरंग की शिकायतों व लोकायुक्त हरियाणा के समक्ष विचाराधीन शिकायत के आधार पर मामले की जांच हुई थी। एसडीएम लोहारू और अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) भिवानी की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय सतर्कता कमेटी ने जांच की। रिपोर्ट में सरपंच के खिलाफ छह आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए।जांच के अनुसार नंदीशाला की खाद बिना बोली, प्रस्ताव या मुनादी के बेच दी गई। पंचायत फंड की नकदी छह महीने तक कैश-इन-हैंड के रूप में अपने पास रखी गई। बाबा भौमिया नंदीशाला में बीडीपीओ की स्वीकृति से नियुक्त चार कर्मचारियों को हटाकर सरपंच ने कथित तौर पर अपने जेठ और जेठानी को गलत तरीके से नियुक्त किया।इसके अलावा पब्लिक हेल्थ विभाग में कार्यरत सरकारी कर्मचारी अनुप कुमार की मनरेगा योजना में झूठी हाजिरी लगाकर सरकारी राशि का गबन करने का आरोप है। बिना आधिकारिक एजेंडे के पंचायत बैठकें आयोजित की गईं। वहीं पंचायत प्रस्तावों पर दो पंचों आकाश और साहिल के फर्जी हस्ताक्षर भी पाए गए।उपायुक्त कार्यालय ने 10 जुलाई 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। 21 अक्तूबर को सरपंच को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया, लेकिन वे बचाव में ठोस सबूत या दस्तावेज पेश नहीं कर सकीं। इसके अलावा, उनके खिलाफ 11 नवंबर 2026 को भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत और 16 नवंबर 2026 को धोखाधड़ी, जालसाजी सहित अन्य धाराओं में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज हुईं।प्रशासन ने मामले को नैतिक अधमता की श्रेणी में मानते हुए सरपंच का पद पर बने रहना जनहित के खिलाफ पाया। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1)(ए)(बी) के तहत कार्रवाई की गई है। उपायुक्त ने बीडीपीओ लोहारू को निर्देश दिए हैं कि ग्राम सचिव के माध्यम से सरपंच से पंचायत की चल-अचल संपत्ति, धनराशि और रिकॉर्ड तत्काल कब्जे में लें। इसके बाद नियमानुसार बहुमत वाले पंच को चार्ज सौंपकर अनुपालन रिपोर्ट कार्यालय में भेजें।