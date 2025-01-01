Bhiwani News: नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में तीन पदक जीतने वाली शिवांशी को किया सम्मानित
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:25 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:25 AM IST
विज्ञापन
भिवानी की इनलाइन स्केटर शिवांशी सिन्हा को तीन स्वर्ण पदक जीतने पर बुधवार को सम्मानित किया गया। उन्होंने जयपुर के जगतपुरा स्थित खेल सिटी में आयोजित नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में यह उपलब्धि हासिल की।
शिवांशी ने 500 मीटर रिंक रेस-2, 300 मीटर रिंक रेस-1 और रोड रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनकी इस उपलब्धि पर जिला रोलर स्केटिंग संघ के प्रधान डॉ. एलबी गुप्ता और भाजपा महिला मोर्चा की जिला प्रधान शकुंतला प्रधान ने उन्हें सम्मानित किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भिवानी की पहचान लंबे समय से मुक्केबाजी और कुश्ती जैसे खेलों के लिए रही है। अब यहां के खिलाड़ी स्केटिंग जैसी विधाओं में भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा साबित कर रहे हैं।
विज्ञापन
हरियाणा स्केटिंग के मुख्य प्रशिक्षक अशोक जीत सिंह तंवर ने बताया कि शिवांशी ने तीनों स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। उनकी सफलता कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास का परिणाम है।
विज्ञापन
शिवांशी ने 500 मीटर रिंक रेस-2, 300 मीटर रिंक रेस-1 और रोड रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनकी इस उपलब्धि पर जिला रोलर स्केटिंग संघ के प्रधान डॉ. एलबी गुप्ता और भाजपा महिला मोर्चा की जिला प्रधान शकुंतला प्रधान ने उन्हें सम्मानित किया।
विज्ञापन
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भिवानी की पहचान लंबे समय से मुक्केबाजी और कुश्ती जैसे खेलों के लिए रही है। अब यहां के खिलाड़ी स्केटिंग जैसी विधाओं में भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा साबित कर रहे हैं।
विज्ञापन
हरियाणा स्केटिंग के मुख्य प्रशिक्षक अशोक जीत सिंह तंवर ने बताया कि शिवांशी ने तीनों स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। उनकी सफलता कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास का परिणाम है।