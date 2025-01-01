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शिवांशी ने 500 मीटर रिंक रेस-2, 300 मीटर रिंक रेस-1 और रोड रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनकी इस उपलब्धि पर जिला रोलर स्केटिंग संघ के प्रधान डॉ. एलबी गुप्ता और भाजपा महिला मोर्चा की जिला प्रधान शकुंतला प्रधान ने उन्हें सम्मानित किया।इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भिवानी की पहचान लंबे समय से मुक्केबाजी और कुश्ती जैसे खेलों के लिए रही है। अब यहां के खिलाड़ी स्केटिंग जैसी विधाओं में भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा साबित कर रहे हैं।हरियाणा स्केटिंग के मुख्य प्रशिक्षक अशोक जीत सिंह तंवर ने बताया कि शिवांशी ने तीनों स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। उनकी सफलता कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास का परिणाम है।