Bhiwani News: रेल लाइन दोहरीकरण के चलते हिसार, भिवानी और लुधियाना रूट की कई ट्रेनें रद्द
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 01:07 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 01:07 AM IST
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भिवानी। उत्तर रेलवे के फिरोजपुर और अंबाला मंडलों में रेल लाइन दोहरीकरण के तहत नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है। लुधियाना-फिरोजपुर कैंट और लुधियाना-धुरी रेलखंडों पर चल रहे कार्य के कारण 21 नवंबर से 10 जनवरी तक कई ट्रेनें अलग-अलग तिथियों में रद्द रहेंगी।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार ट्रेन नंबर 54603 हिसार-लुधियाना 21 से 24 नवंबर, 14 व 15 दिसंबर और 28 दिसंबर से 8 जनवरी तक कुल 18 फेरे रद्द रहेगी। ट्रेन नंबर 54604 लुधियाना-चूरू 21 नवंबर से 8 जनवरी तक 49 फेरे और ट्रेन नंबर 54605 चूरू-लुधियाना 22 नवंबर से 9 जनवरी तक 49 फेरे रद्द रहेगी।
ट्रेन नंबर 54606 लुधियाना-हिसार 22 से 25 नवंबर, 15 व 16 दिसंबर और 29 दिसंबर से 9 जनवरी तक कुल 18 फेरे रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन नंबर 54636 लुधियाना-हिसार और 54635 हिसार-लुधियाना 22 से 24 नवंबर, 15 दिसंबर तथा 29 दिसंबर से 8 जनवरी तक 15-15 फेरे रद्द रहेंगी।
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भिवानी-धुरी और सिरसा रूट की ट्रेनें भी प्रभावित
ट्रेन नंबर 54634 लुधियाना-भिवानी 28 दिसंबर से 9 जनवरी तक कुल 13 फेरे रद्द रहेगी। ट्रेन नंबर 54631 भिवानी-धुरी, 54632 धुरी-सिरसा और 54633 सिरसा-लुधियाना 29 दिसंबर से 10 जनवरी तक 13-13 फेरे रद्द रहेंगी। इसके अलावा ट्रेन नंबर 19027 बांद्रा टर्मिनस-जम्मूतवी दो जनवरी को एक फेरा और ट्रेन नंबर 19028 जम्मूतवी-बांद्रा टर्मिनस चार जनवरी को एक फेरा रद्द रहेगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा की योजना बनाने से पहले संबंधित ट्रेनों की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है।
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उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार ट्रेन नंबर 54603 हिसार-लुधियाना 21 से 24 नवंबर, 14 व 15 दिसंबर और 28 दिसंबर से 8 जनवरी तक कुल 18 फेरे रद्द रहेगी। ट्रेन नंबर 54604 लुधियाना-चूरू 21 नवंबर से 8 जनवरी तक 49 फेरे और ट्रेन नंबर 54605 चूरू-लुधियाना 22 नवंबर से 9 जनवरी तक 49 फेरे रद्द रहेगी।
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ट्रेन नंबर 54606 लुधियाना-हिसार 22 से 25 नवंबर, 15 व 16 दिसंबर और 29 दिसंबर से 9 जनवरी तक कुल 18 फेरे रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन नंबर 54636 लुधियाना-हिसार और 54635 हिसार-लुधियाना 22 से 24 नवंबर, 15 दिसंबर तथा 29 दिसंबर से 8 जनवरी तक 15-15 फेरे रद्द रहेंगी।
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भिवानी-धुरी और सिरसा रूट की ट्रेनें भी प्रभावित
ट्रेन नंबर 54634 लुधियाना-भिवानी 28 दिसंबर से 9 जनवरी तक कुल 13 फेरे रद्द रहेगी। ट्रेन नंबर 54631 भिवानी-धुरी, 54632 धुरी-सिरसा और 54633 सिरसा-लुधियाना 29 दिसंबर से 10 जनवरी तक 13-13 फेरे रद्द रहेंगी। इसके अलावा ट्रेन नंबर 19027 बांद्रा टर्मिनस-जम्मूतवी दो जनवरी को एक फेरा और ट्रेन नंबर 19028 जम्मूतवी-बांद्रा टर्मिनस चार जनवरी को एक फेरा रद्द रहेगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा की योजना बनाने से पहले संबंधित ट्रेनों की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है।