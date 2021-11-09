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सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के निदेशक डॉ. आदित्य दहिया ने पात्र लाभार्थियों से जल्द से जल्द पंजीकरण करवाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि इच्छुक श्रद्धालु सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को वाराणसी के प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाए जाएंगे।डॉ. दहिया ने बताया कि योजना का लाभ 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के बुजुर्ग श्रद्धालु उठा सकेंगे। इसके लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यात्रा के दौरान प्रत्येक श्रद्धालु को पर्यटक किट भी उपलब्ध करवाई जाएगी।उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विशेष रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रदेश सरकार इससे पहले श्रद्धालुओं को अयोध्या और महाराष्ट्र के हजूर साहिब, नांदेड़ की निशुल्क तीर्थ यात्रा करवा चुकी है।