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स्पेशल स्टाफ ईश्वरवाल के एएसआई प्रमोद कुमार को 19 नवंबर को सूचना मिली थी कि मंढोली खुर्द निवासी विक्रम ने अपने मकान पर थार गाड़ी खड़ी कर रखी है जिसमें भारी मात्रा में मादक पदार्थ है। सूचना के आधार पर पुलिस ने बताए गए स्थान पर नियमानुसार छापा मारकर गाड़ी कब्जे में ली। तलाशी के दौरान उसमें रखे सात प्लास्टिक कट्टों से 124 किलो 950 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ थाना बहल में एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग दर्ज किया था।पुलिस ने आरोपी विक्रम को न्यायालय में पेश कर पांच दिन के रिमांड पर लिया था। पूछताछ में उसने बताया कि मादक पदार्थ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बेचने के लिए लाया गया था। रिमांड के दौरान मादक पदार्थ की खरीद-फरोख्त और तस्करी में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी पूछताछ की गई। इसी आधार पर पुलिस ने दूसरे आरोपी मुकेश कुमार को हिसार से गिरफ्तार किया।पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मुकेश को तस्करी के दौरान गाड़ी चलाने के बदले 20 हजार रुपये मिले थे। बुधवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने मुख्य आरोपी विक्रम को जिला कारागार भेजने के आदेश दिए जबकि मुकेश को चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। रिमांड के दौरान उससे मादक पदार्थ की आगे सप्लाई और तस्करी में शामिल अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जाएगी। पुलिस मामले में अन्य संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।