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बैठक में उपायुक्त ने कहा कि अधिकारी मौके पर जाकर सड़कों की स्थिति का जायजा लें। सड़कों के किनारे उगी झाड़ियों की सफाई करवाएं। भारी माल वाहक वाहनों और ट्रैक्टरों पर रिफ्लेक्टर लगवाना सुनिश्चित करें।उन्होंने मुख्य सड़कों, लिंक रोड और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सफेद पट्टियां बनवाने तथा उचित सांकेतिक चिह्न लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), एनएचएआई, एचएसवीपी सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सड़कों पर निर्धारित मानकों के अनुरूप आवश्यक सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करें।डीसी ने निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा नियमों की अवहेलना करने वालों के अधिक से अधिक चालान किया जाएं। इनमें बिना हेलमेट व ओवर स्पीड वाले वाहनों का चालान किया जाए। इसके साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुचांने वालों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि सड़क पर कहीं भी होल खुला न हो।आगामी धुंध के मौसम को देखते हुए उपायुक्त ने विशेष सतर्कता बरतने को कहा। उन्होंने रात और धुंध में वाहनों की दृश्यता बढ़ाने के लिए रिफ्लेक्टर लगवाने पर जोर दिया। सुरक्षित स्कूल वाहन नीति की समीक्षा करते हुए उन्होंने परिवहन विभाग और यातायात पुलिस को स्कूल बसों की नियमित जांच करने के निर्देश दिए।आरटीए कार्यालय ने जनवरी से अक्तूबर तक 577 स्कूल बसों की जांच की। इस दौरान नियमों की उल्लंघना पर 70 चालान किए गए। इनसे 3 लाख 51 हजार रुपये की फीस वसूली गई। इस दौरान एसडीएम महेश कुमार, डीएमसी हरबीर सिंह, डीएसपी अनूप कुमार, डीडीपीओ सोमबीर कादयान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं समीक्षा बैठक में एसडीएम तोशाम संदीप कुमार, एसडीएम लोहारू मनोज कुमार दलाल व एसडीएम विजया मलिक वीसी के माध्यम से जुड़े।बाइक और स्कूटी सवार : 70पैदल राहगीर : 22कार सवार : 14बस सवार : 03ट्रैक्टर दुर्घटना : 03टेंपो व ई-रिक्शा : 03साइकिल सवार : 02पिकअप/बोलेरो सवार : 02अन्य वाहन : 01कैंटर सवार : 01पुलिस विभाग : अक्तूबर में यातायात नियमों की अवहेलना पर 4382 चालान किए।परिवहन विभाग : जनवरी से अक्तूबर तक 2439 चालान किए।राजस्व वसूली : परिवहन विभाग ने चालानों से 6 करोड़ 32 लाख 26 हजार 80 रुपये की कंपाउंडिंग फीस वसूली।