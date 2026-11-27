विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार गाड़ी संख्या 15307/15308 तिलकब्रिज-सिरसा-तिलकब्रिज ट्रेन में तिलकब्रिज से एक दिसंबर और सिरसा से दो दिसंबर से एक थर्ड एसी इकोनॉमी डिब्बा स्थायी रूप से बढ़ाया जाएगा। इससे यात्रियों को अतिरिक्त बर्थ उपलब्ध होंगी।रेलवे ने दिसंबर में अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए कई अन्य ट्रेनों में अस्थायी डिब्बे भी बढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले से दिसंबर में सफर करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सीटें और बर्थ मिल सकेंगी। खासकर भिवानी और आसपास के क्षेत्रों से यात्रा करने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा।अजमेर-अमृतसर-अजमेर (19611/19614) : अजमेर से दो से 31 दिसंबर और अमृतसर से तीन दिसंबर से एक जनवरी तक एक थर्ड एसी इकोनॉमी कोच बढ़ेगा।अजमेर-अमृतसर-अजमेर (19613/19612) : अजमेर से दो से 31 दिसंबर और अमृतसर से तीन दिसंबर से एक जनवरी तक एक थर्ड एसी इकोनॉमी कोच लगाया जाएगा।दिल्ली-बठिंडा-दिल्ली एक्सप्रेस (14731/14732) : दिल्ली से एक से 31 दिसंबर और बठिंडा से दो दिसंबर से एक जनवरी तक एक द्वितीय शयनयान कोच बढ़ेगा।रेवाड़ी-हिसार-रेवाड़ी (59632/59631) : एक से 31 दिसंबर तक पांच साधारण श्रेणी के डिब्बे बढ़ाए जाएंगे।भिवानी-कालका-भिवानी (14795/14796) : एक से 31 दिसंबर तक तीन साधारण श्रेणी के डिब्बे बढ़ेंगे।भिवानी-ढेहर का बालाजी-भिवानी (14705/14706) : दो दिसंबर से एक जनवरी तक तीन साधारण श्रेणी के डिब्बे बढ़ाए जाएंगे।भिवानी-मथुरा-भिवानी (14725/14726) : भिवानी से तीन दिसंबर से दो जनवरी और मथुरा से चार दिसंबर से तीन जनवरी तक तीन साधारण श्रेणी के डिब्बे बढ़ेंगे।हिसार-जयपुर-हिसार (14715/14716) : हिसार से एक से 31 दिसंबर और जयपुर से चार दिसंबर से तीन जनवरी तक चार साधारण श्रेणी के डिब्बे बढ़ाए जाएंगे।जयपुर-बठिंडा-जयपुर (14734/14733) : दो दिसंबर से एक जनवरी तक चार साधारण श्रेणी के डिब्बे बढ़ेंगे।