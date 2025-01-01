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पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य कम दृश्यता के दौरान सड़क पर चलने और किनारे खड़े वाहनों को दूर से दिखाई देना सुनिश्चित करना है। वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगी होने से रात और धुंध के दौरान दूसरे वाहनों की लाइट पड़ते ही वे दूर से दिखाई देने लगते हैं। इससे पीछे या आसपास से आने वाले वाहन चालकों को सामने चल रहे वाहन की स्थिति का समय रहते पता चल जाता है और वे गति नियंत्रित कर सुरक्षित दूरी बनाए रख सकते हैं।यातायात पुलिस के अनुसार वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप नहीं होने से कम दृश्यता के दौरान वे समय पर दिखाई नहीं देते। इससे पीछे से टक्कर लगने और गंभीर सड़क हादसों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में सभी वाहन चालकों को अपने वाहनों पर निर्धारित मानकों के अनुसार रिफ्लेक्टर टेप लगवानी चाहिए।पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा ने वाहन चालकों से अपील की कि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए छोटे-बड़े सभी वाहनों के आगे और पीछे निर्धारित मानकों के अनुसार रिफ्लेक्टर टेप जरूर लगवाएं। साथ ही यातायात नियमों का पालन करें और धुंध के मौसम में वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, ताकि सभी का सफर सुरक्षित, सुगम और आरामदायक बना रहे।