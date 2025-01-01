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सोमवार सुबह से ही शहर के आसमान में धुंध और प्रदूषण की मोटी परत छाई रही। हवा में घुले सूक्ष्म कणों के कारण लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह और शाम के समय स्थिति अधिक खराब रहने से सड़कों पर निकलने वाले राहगीरों और सैर करने वालों को भी दिक्कत हुई। लगातार बिगड़ती आबोहवा का असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है।पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉ. यतिन गुप्ता ने बताया कि 250 से अधिक एक्यूआई स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी हानिकारक है। दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और हृदय रोगियों के लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक है। प्रदूषित हवा में सांस लेने से फेफड़ों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है जिससे सांस फूलने और अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। अस्पतालों की ओपीडी में पिछले कुछ दिनों से सांस और सीने के संक्रमण के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है।प्रदूषण बढ़ने के प्रमुख कारणों में कचरा जलाने से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल और वाहनों से निकलने वाला धुआं शामिल हैं। मौसम में बदलाव के साथ हवा की गति धीमी होने से प्रदूषक तत्व वातावरण में जमा हो रहे हैं। ठंडी हवाओं और तापमान में गिरावट के कारण प्रदूषक जमीन के नजदीक ठहर जाते हैं, जिससे हवा साफ नहीं हो पा रही है।विशेषज्ञों और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सुबह और देर शाम अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। बाहर जाना जरूरी हो तो मास्क का इस्तेमाल करें। अस्थमा के मरीज अपना इनहेलर हमेशा साथ रखें और घर की खिड़कियां बंद रखें ताकि प्रदूषित हवा अंदर न आए। वहीं प्रशासन और संबंधित विभागों को धूल नियंत्रण के नियमों का सख्ती से पालन कराने और पानी का छिड़काव बढ़ाने की जरूरत है ताकि प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सके।