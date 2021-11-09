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न्यायाधीश सुरुचि अटरेजा सिंह की अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। मामला दो मई 2023 का है। उस दिन डिटेक्टिव स्टाफ लोहारू में तैनात उप निरीक्षक कृष्ण कुमार पुलिस टीम के साथ गश्त के लिए बस स्टैंड कुडलबास पर मौजूद थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि एक व्यक्ति प्लेटिना बाइक पर गांजा लेकर जाने की फिराक में है।सूचना के आधार पर पुलिस ने बस स्टैंड कुडलबास पर नाकाबंदी कर संदिग्ध बाइक सवार दयाकिशन निवासी कुडल को रुकवाया। नियमानुसार तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक किलो 286 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने थाना जूई कलां में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की और उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने दयाकिशन को दोषी करार दिया। न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत उसे पांच साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देशपुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा ने जिला पुलिस को मादक पदार्थों का अवैध कारोबार करने और नशीले पदार्थ रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के साथ मामलों की सुनवाई के दौरान प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि नशे के अवैध नेटवर्क पर अंकुश लगाने के साथ दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जा सके।