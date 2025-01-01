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इससे बवानीखेड़ा शहर के अलावा आसपास के गांवों के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। वर्तमान में नागरिक अस्पताल का पुराना भवन जर्जर हालत में है और इसे जर्जर घोषित किया जा चुका है। भवन की खराब स्थिति के कारण मरीजों के साथ-साथ स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।ऐसे में नए अस्पताल भवन का निर्माण क्षेत्र के लोगों के लिए राहत लेकर आएगा। नए भवन को क्षेत्र की आबादी और चिकित्सा जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा।विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि ने बताया कि नए नागरिक अस्पताल में मरीजों की जरूरतों के अनुसार आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। भवन में ओपीडी ब्लॉक, आपातकालीन कक्ष एवं वार्ड, आधुनिक लेबर रूम और पैथोलॉजी लैब बनाई जाएगी। इसके अलावा एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिससे मरीजों को जांच के लिए दूसरे अस्पतालों में जाने की जरूरत कम पड़ेगी।अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए स्वच्छ पेयजल, बेहतर हवा और रोशनी की व्यवस्था, प्रतीक्षालय तथा एंबुलेंस पार्किंग भी बनाई जाएगी। इन व्यवस्थाओं से अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर वातावरण और उपचार संबंधी सुविधाएं मिल सकेंगी।स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बवानीखेड़ा के नए नागरिक अस्पताल भवन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इसके निर्माण के लिए करीब 55.19 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई है। नए भवन का निर्माण क्षेत्र की आबादी और स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। अस्पताल के तैयार होने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी और स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।