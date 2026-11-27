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मूल रूप से जिला जींद के गांव भाम्भेवा निवासी नवीन शर्मा को कोचिंग का करीब 10 वर्ष का अनुभव है। इससे पहले वे वर्ष 2025 में चीन में आयोजित प्रतियोगिता में भारतीय जूनियर पुरुष बॉक्सिंग टीम के कोच रह चुके हैं। वर्ष 2026 में चेक रिपब्लिक में आयोजित ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता में भी भारतीय एलीट महिला टीम के कोच के रूप में जिम्मेदारी निभा चुके हैं।उनके मार्गदर्शन में तैयार कई मुक्केबाज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुके हैं। नवीन शर्मा ने अपनी उपलब्धि का श्रेय परिवार को दिया। उन्होंने पिता हरिप्रकाश शर्मा, माता खजानी देवी और बड़े भाई राजेश के सहयोग व प्रोत्साहन को अपनी सफलता का आधार बताया। संवाद