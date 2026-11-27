Bhiwani News: नवीन शर्मा बने भारतीय एलीट महिला बॉक्सिंग टीम के कोच, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल-2026 में संभालेंगे जिम्मेदारी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Fri, 27 Nov 2026 09:51 PM IST
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भिवानी। भिवानी के बॉक्सिंग कोच नवीन शर्मा को वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल-2026 के लिए भारतीय एलीट महिला बॉक्सिंग टीम का कोच नियुक्त किया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के स्थानीय एसटीसी सेंटर में कार्यरत नवीन 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित प्रतियोगिता में भारतीय मुक्केबाजों का मार्गदर्शन करेंगे।
मूल रूप से जिला जींद के गांव भाम्भेवा निवासी नवीन शर्मा को कोचिंग का करीब 10 वर्ष का अनुभव है। इससे पहले वे वर्ष 2025 में चीन में आयोजित प्रतियोगिता में भारतीय जूनियर पुरुष बॉक्सिंग टीम के कोच रह चुके हैं। वर्ष 2026 में चेक रिपब्लिक में आयोजित ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता में भी भारतीय एलीट महिला टीम के कोच के रूप में जिम्मेदारी निभा चुके हैं।
उनके मार्गदर्शन में तैयार कई मुक्केबाज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुके हैं। नवीन शर्मा ने अपनी उपलब्धि का श्रेय परिवार को दिया। उन्होंने पिता हरिप्रकाश शर्मा, माता खजानी देवी और बड़े भाई राजेश के सहयोग व प्रोत्साहन को अपनी सफलता का आधार बताया। संवाद
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मूल रूप से जिला जींद के गांव भाम्भेवा निवासी नवीन शर्मा को कोचिंग का करीब 10 वर्ष का अनुभव है। इससे पहले वे वर्ष 2025 में चीन में आयोजित प्रतियोगिता में भारतीय जूनियर पुरुष बॉक्सिंग टीम के कोच रह चुके हैं। वर्ष 2026 में चेक रिपब्लिक में आयोजित ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता में भी भारतीय एलीट महिला टीम के कोच के रूप में जिम्मेदारी निभा चुके हैं।
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उनके मार्गदर्शन में तैयार कई मुक्केबाज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुके हैं। नवीन शर्मा ने अपनी उपलब्धि का श्रेय परिवार को दिया। उन्होंने पिता हरिप्रकाश शर्मा, माता खजानी देवी और बड़े भाई राजेश के सहयोग व प्रोत्साहन को अपनी सफलता का आधार बताया। संवाद
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