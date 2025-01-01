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नगर परिषद के सफाई निरीक्षक विकास कुमार और जिला यातायात पुलिस थाना प्रभारी सुनील कुमार की अगुवाई में दो ट्रैक्टर-ट्राॅलियों के साथ कर्मचारी सराय चौपटा बाजार पहुंचे। यहां फुटपाथ पर रखा दुकानदारों का सामान जब्त करने के बाद टीम फूल मार्केट पहुंची। इसके बाद नया बाजार होते हुए हांसी गेट पर कार्रवाई की गई। यहां फुटपाथ पर रखे दुकानदारों के बोर्ड और अन्य सामान भी जब्त किया गया।कार्रवाई की सूचना बाजार में फैलते ही कई दुकानदारों ने टीम के पहुंचने से पहले ही सामान समेटकर दुकानों के अंदर रखना शुरू कर दिया। हांसी गेट पर सामान जब्त करने के दौरान दुकानदारों ने विरोध जताया। इसको लेकर नगर परिषद कर्मचारियों और दुकानदारों के बीच नोकझोंक भी हुई। वहीं हांसी गेट चौक पर टीम ने गोलगप्पे की रेहड़ी जब्त करने का प्रयास किया लेकिन संचालक रेहड़ी लेकर वहां से चला गया।नगर परिषद की टीम के लौटते ही गोलगप्पे की रेहड़ी संचालक ने दोबारा वहीं कारोबार शुरू कर दिया। अन्य बाजारों में भी कार्रवाई का असर ज्यादा देर तक नहीं रहा। टीम जिस बाजार से अतिक्रमण हटाकर आगे बढ़ी वहां दुकानदारों ने फिर से फुटपाथ पर सामान सजा लिया। महज पांच मिनट में फुटपाथ दोबारा अतिक्रमण की चपेट में आ गए।नगर परिषद की टीम के साथ शहर के बाजारों में फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया है। ये अभियान निरंतर शहर के बाजारों में जारी रखा जाएगा। नगर परिषद की तरफ से सभी दुकानदारों से भी फुटपाथ को खाली छोड़ने का अनुरोध किया गया है। जबकि यातायात पुलिस द्वारा भी शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बहाल रखने के लिए फुटपाथ व सड़क पर किसी भी तरह का अतिक्रमण होने पर कार्रवाई की जाएगी। -सुनील कुमार, निरीक्षक, जिला यातायात पुलिस थाना, भिवानी।