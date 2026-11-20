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महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेशानुसार डीसी साहिल गुप्ता के मार्गदर्शन में आयोजित प्रतियोगिता में जिला कार्यक्रम अधिकारी मंजू राणा मुख्य अतिथि रहीं जबकि सीडीपीओ सुदेश राणा ने अध्यक्षता की। मंजू राणा ने कहा कि महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और अपनी प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ रही हैं।प्रतियोगिता के दौरान महिलाओं को बाल विवाह रोकने की शपथ दिलाई गई। उनसे आह्वान किया गया कि वे इस सामाजिक कुरीति को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाएं और बाल विवाह की जानकारी मिलने पर संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। साथ ही अपने आसपास होने वाले विवाहों पर नजर रखें। सीडीपीओ सुदेश राणा ने कहा कि विभाग बाल विवाह की रोकथाम के लिए पूरी तरह सतर्क है।ये रहा खेलों का परिणाम400 मीटर दौड़ में सिवाना की मीना कुमारी प्रथम, जाटू लुहारी की भूमिका द्वितीय और रतेरा की आरती तृतीय रही। साइकिल रेस में सुमरा खेड़ा की प्रीति ने पहला, बवानीखेड़ा की कशिश ने दूसरा और सुमरा खेड़ा की मुस्कान ने तीसरा स्थान हासिल किया। 300 मीटर दौड़ में सुई की काफी प्रथम, रतेश की उषा द्वितीय और बवानीखेड़ा की श्वेता तृतीय रही। 100 मीटर दौड़ में पुर की हेमलता ने पहला, बलियाली की रेनू ने दूसरा और खेड़ी दौलतपुर की मंजू ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। डिस्कस थ्रो में बवानीखेड़ा की कविता प्रथम, प्रेम नगर की राजरानी द्वितीय और बवानीखेड़ा की मंजू तृतीय रही। म्यूजिकल चेयर में सिवाड़ा की सुशीला ने पहला, राहेनात की सुनीता ने दूसरा और ढाणी खुशहाल की वीणा ने तीसरा स्थान हासिल किया।