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प्रतियोगिता में सीआरएसयू जींद ने तीसरा और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने चौथा स्थान प्राप्त किया। नॉर्थ जोन के मुकाबलों के बाद ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई करने वाली चारों टीमों को समापन समारोह में सम्मानित किया गया। अब ये टीमें ऑल इंडिया प्रतियोगिता में नॉर्थ जोन का प्रतिनिधित्व करेंगी।समारोह में बीआरसीएम निदेशक प्रो. डॉ. एसके सिन्हा, एआईयू पर्यवेक्षक डॉ. हरीश कुमार, डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रो. सुनीता भरतवाल, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी परमिंदर सिंह और वजीर मान, प्राचार्य डॉ. अनुज शर्मा, प्राचार्य डॉ. सुनील शुक्ला तथा आयोजन सचिव डॉ. सुरेश कुमार मलिक विशेष रूप से मौजूद रहे।खेलों से विकसित होती है अनुशासन और नेतृत्व की भावनासमापन समारोह में विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रो. दीप्ति धर्माणी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने विजेता टीमों को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना विकसित करते हैं। बेटियां आज खेलों के हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के दम पर देश का नाम रोशन कर रही हैं।बीआरसीएम संस्थान के निदेशक प्रो. एसके सिन्हा ने प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर देने पर विश्वविद्यालय प्रशासन का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सभी टीमों ने अनुशासन के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। एआईयू पर्यवेक्षक डॉ. हरीश कुमार ने भी आयोजन की व्यवस्थाओं की सराहना की।