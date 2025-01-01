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माय भारत केंद्र एवं युवा मामले और खेल मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में महाविद्यालय की एनएसएस इकाइयों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृति सेवा समिति के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांसद धर्मबीर सिंह मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता रहे। अध्यक्षता प्राचार्य प्रो. डॉ. संजय गोयल ने की। शुभारंभ मां सरस्वती और संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर किया गया।विद्यार्थियों ने पर्यावरण एवं जल संरक्षण, राजनीति, महिला सशक्तीकरण, नशा मुक्ति, संविधान और विकसित भारत से जुड़े सवाल पूछे। सांसद ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण में सरकार के साथ आमजन की भागीदारी जरूरी बताई। उन्होंने प्रधानमंत्री के ''एक पेड़ मां के नाम'' अभियान का उल्लेख करते हुए अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया।सांसद ने कहा कि मौसम में बदलाव, बेमौसमी बारिश, सूखा और ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना चिंता का विषय है। भूजल के लगातार दोहन से भविष्य में पानी की गंभीर किल्लत हो सकती है। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। उन्होंने महिला सशक्तीकरण के लिए बेटा-बेटी को समान अधिकार और सम्मान देने पर भी जोर दिया।नशा मुक्ति के लिए संस्कार, संस्कृति और परिवार की सकारात्मक भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने युवाओं से समय का सदुपयोग करने और शिक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर युवा राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है तथा उसके मूल्यों और कर्तव्यों का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है।प्राचार्य डॉ. संजय गोयल ने कहा कि संविधान दिवस लोकतांत्रिक मूल्यों, अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होने का अवसर है। माय भारत की जिला समन्वयक मनसा देवी ने युवाओं से विकसित भारत-2047 का संकल्प पूरा करने का आह्वान किया। एनएसएस अधिकारी प्रो. कामना कौशिक और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता अशोक भारद्वाज ने विद्यार्थियों को माय भारत पोर्टल एवं युवा कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर प्रो. डॉ. कामना कौशिक, प्रो. डॉ. मोहनलाल, डॉ. वंदना वत्स, डॉ. श्रुति रानी, अशोक भारद्वाज, कमल भारद्वाज, ललित शर्मा और लेखाकार जितेंद्र सैनी मौजूद रहे।