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वर्ष 2023 में कृषि विपणन बोर्ड ने जिले के 183 संपर्क मार्ग जिला परिषद को हस्तांतरित किए थे। इन मार्गों के नवीनीकरण के लिए जिला परिषद ने कृषि विपणन बोर्ड से ही बजट मांगा था। इसी के चलते सरकार ने संपर्क मार्गों के रखरखाव की जिम्मेदारी दोबारा कृषि विपणन बोर्ड को सौंप दी। जिला परिषद ने अपने कार्यकाल में करीब 40 करोड़ रुपये खर्च कर 42 मार्गों का नवीनीकरण और मजबूतीकरण कराया था। इन मार्गों के कार्यों की वारंटी अभी जिला परिषद के पास है।प्रदेश के पांच जिलों में जिला परिषदों की ओर से संपर्क मार्गों के नवीनीकरण के लिए करीब 500 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया था। चार करम के इन रास्तों के लिए इतनी बड़ी राशि को अधिक माना गया क्योंकि इतना बजट 16 फुट चौड़ी सड़कों के चौड़ीकरण पर भी खर्च नहीं होता। इसके बाद सरकार ने जिला परिषदों से संपर्क मार्गों के रखरखाव की जिम्मेदारी वापस लेकर कृषि विपणन बोर्डों को सौंप दी। भिवानी जिले में भी इसी व्यवस्था के तहत 137 मार्ग वापस किए जा चुके हैं और बाकी 46 मार्गों का हस्तांतरण जल्द होगा।पांच साल से विभागीय हस्तांतरण में उलझे रहे अधिकारीपिछले करीब पांच साल से जिले के अधिकांश संपर्क मार्गों का विकास प्रभावित रहा। इनकी जिम्मेदारी एक विभाग से दूसरे विभाग को सौंपने की प्रक्रिया में ही अधिकारी उलझे रहे। जिला परिषद की तकनीकी शाखा केवल 42 मार्गों का नवीनीकरण करा पाई जबकि बाकी मार्गों की जिम्मेदारी अब कृषि विपणन बोर्ड के पास लौट गई है। कई संपर्क मार्गों पर गहरे गड्ढे होने से आवागमन भी मुश्किल हो गया है। इनके सुधार के लिए बोर्ड ने नए सिरे से कार्ययोजना तैयार की है।संपर्क मार्गों के निर्माण के लिए विभागों के मानक निर्धारितसंपर्क मार्गों के निर्माण और रखरखाव के लिए अलग-अलग विभागों के मानक निर्धारित हैं। मुख्य रूप से लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और जिला परिषद के अलावा ग्राम पंचायतें भी सड़कों का निर्माण कराती हैं। संपर्क मार्ग छोटे और मध्यम श्रेणी के वाहनों की आवाजाही के लिए बनाए जाते हैं, इन पर भारी वाहनों का आवागमन निर्धारित क्षमता के अनुरूप नहीं है। इसके बावजूद कई मार्गों पर खनन और ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले भारी वाहन क्षमता से अधिक भार लेकर गुजरते हैं। इससे सड़कें निर्धारित अवधि से पहले ही क्षतिग्रस्त हो रही हैं।जिला परिषद की ओर से 137 संपर्क मार्ग हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड को हस्तांतरित किए जा चुके हैं। शेष 46 मार्ग भी जल्द सौंप दिए जाएंगे। कुछ साल पहले कृषि विपणन बोर्ड ने 183 संपर्क मार्ग जिला परिषद को दिए थे। इनमें से 42 मार्गों का करीब 40 करोड़ रुपये खर्च कर नवीनीकरण कराया जा चुका है। -विजय कुमार, कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज तकनीकी शाखा, भिवानी।जिला परिषद से 137 संपर्क मार्ग कृषि विपणन बोर्ड को वापस मिल चुके हैं। इनमें से 42 मार्गों के नवीनीकरण के लिए करीब 22 करोड़ रुपये के प्राक्कलन तैयार कर मुख्यालय भेजे गए हैं। कुछ मार्गों के नवीनीकरण की मंजूरी मिलने के बाद टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं जबकि शेष की स्वीकृति लंबित है। जिन मार्गों के टेंडर हो चुके हैं उनका निर्माण कार्य अगले साल मार्च तक शुरू हो जाएगा।-विकास गुप्ता, एसडीओ, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भिवानी