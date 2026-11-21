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गंभीर घायलों को उपचार के लिए रोहतक, दिल्ली और हिसार सहित बड़े शहरों में ले जाना पड़ रहा है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय शुरू हो चुका है लेकिन यहां भी गंभीर घायलों के उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जिले में सड़क हादसों के बाद घायलों को समय पर विशेषज्ञ उपचार मिलना चुनौती बना हुआ है।भिवानी-हांसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसों के दौरान आपातकालीन सहायता के लिए बवानीखेड़ा टोल पर 24 घंटे एंबुलेंस तैनात रहती है। इसके अलावा प्रत्येक पांच किलोमीटर के दायरे में गश्त करने वाले वाहन की व्यवस्था है। जिला नागरिक अस्पताल के साथ बवानीखेड़ा, भिवानी और हांसी के सरकारी अस्पतालों में भी चौबीसों घंटे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के नजदीक निजी अस्पताल भी संचालित हैं।इसके बावजूद पर्याप्त संसाधनों और विशेषज्ञ उपचार के अभाव में गंभीर घायलों को दूसरे शहरों में रेफर करना पड़ रहा है। गोल्डन ऑवर में समुचित उपचार नहीं मिलने से कई घायलों की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो जाती है। आपातकालीन सहायता के लिए जारी हेल्पलाइन नंबरों की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। जरूरत के समय कई बार इन नंबरों पर सहायता नहीं मिलती। ऐसे में डायल-112 की गाड़ी से घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाता है जबकि एंबुलेंस के मौके पर पहुंचने में भी देरी हो जाती है।भिवानी-हांसी फोरलेन मार्ग पर बवानीखेड़ा टोल पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां पूरे फोरलेन के सीसीटीवी कैमरों का नियंत्रण केंद्र भी है। किसी भी आपात स्थिति में राजमार्ग की क्रेन और एंबुलेंस तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू करती हैं। फोरलेन आधुनिक तकनीकों से लैस है। इनके माध्यम से वाहनों की गति और पूरे राजमार्ग पर उनकी स्थिति की जानकारी सीसीटीवी कैमरों से पलभर में मिल जाती है। -मीनू, परियोजना प्रबंधक, भिवानी-हांसी फोरलेन।भिवानी डिपो की रोडवेज बसों में धुंध का मौसम शुरू होने से पहले स्मॉग लाइटों की जांच कराई जाएगी। डिपो महाप्रबंधक दीपक कुंडू ने कार्यशाला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बसों को मार्ग पर भेजने से पहले उनकी फिटनेस और स्मॉग लाइटों का संचालन सुनिश्चित किया जाए।भिवानी डिपो में फिलहाल 199 बसों का संचालन हो रहा है। इनमें से करीब 50 बसों की स्मॉग लाइटों के अलावा आगे और पीछे लगे परावर्तक भी क्षतिग्रस्त हैं। धुंध के दौरान भी रोडवेज बसें सड़कों पर चलती हैं। ऐसे में यात्रियों और अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिपो अधिकारी इन कमियों को समय रहते दूर कराने में जुटे हैं।राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर भूसा ढुलाई वाहनों की मनमानी लगातार जारी है। क्षमता से अधिक भार और निर्धारित दायरे से बाहर तक भूसा भरकर ये विशाल वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इन्हें रोकने-टोकने वाला कोई नजर नहीं आता। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की टीम की नजरों से बचने के लिए चालक रास्ता खाली होने पर ही इन वाहनों को लेकर निकलते हैं।इन वाहनों के कारण राजमार्गों पर दूसरे वाहनों की रफ्तार प्रभावित हो रही है और हादसों का खतरा भी बढ़ रहा है। धुंध के मौसम में स्थिति और गंभीर हो सकती है। अधिक भार और निर्धारित सीमा से बाहर तक फैला भूसा दूसरे वाहन चालकों के लिए बड़ा खतरा बन रहा है।