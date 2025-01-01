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पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा के निर्देशन में चलाए गए अभियान के तहत घोषित अपराधियों, मोस्ट वांटेड और इनामी अपराधियों के अलावा जमानत के बाद फरार आरोपियों पर कार्रवाई की गई। जिला पुलिस और अपराध शाखा की विभिन्न टीमों ने अलग-अलग मामलों में फरार चल रहे 21 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं सीआईए द्वितीय भिवानी की टीम ने हत्या के मामले में फरार 25 हजार रुपये के इनामी मोस्ट वांटेड आरोपी को भी काबू किया।जिला पुलिस ने चोरी और अन्य आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले पांच गिरोहों का पर्दाफाश कर उनके 40 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों से पूछताछ के आधार पर 23 आपराधिक वारदातों का खुलासा हुआ। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से छह लाख 95 हजार रुपये की चोरीशुदा संपत्ति भी बरामद की है।जिले के सभी नागरिकों एवं व्यापारियों से अपील है कि किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी को किसी अपराध या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलती है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। जिला पुलिस आमजन की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदैव तत्पर है। -मयंक मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, भिवानी।