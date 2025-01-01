Bhiwani News: दस माह में 11 घोषित अपराधी, 200 जमानत से फरार और एनआई एक्ट के 230 आरोपी गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:16 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:16 AM IST
विज्ञापन
भिवानी। जिला पुलिस ने जनवरी से अक्तूबर तक विशेष अभियान चलाकर 11 घोषित अपराधियों, 200 जमानत लेकर फरार आरोपियों और परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) के 230 घोषित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान विभिन्न मामलों में फरार एक लाख 30 हजार रुपये के इनामी 21 आरोपियों को भी पकड़ा गया जबकि हत्या के मामले में 25 हजार रुपये का इनामी मोस्ट वांटेड आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा।
पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा के निर्देशन में चलाए गए अभियान के तहत घोषित अपराधियों, मोस्ट वांटेड और इनामी अपराधियों के अलावा जमानत के बाद फरार आरोपियों पर कार्रवाई की गई। जिला पुलिस और अपराध शाखा की विभिन्न टीमों ने अलग-अलग मामलों में फरार चल रहे 21 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं सीआईए द्वितीय भिवानी की टीम ने हत्या के मामले में फरार 25 हजार रुपये के इनामी मोस्ट वांटेड आरोपी को भी काबू किया।
आपराधिक गिरोहों पर कार्रवाई, पांच का किया पर्दाफाश
जिला पुलिस ने चोरी और अन्य आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले पांच गिरोहों का पर्दाफाश कर उनके 40 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों से पूछताछ के आधार पर 23 आपराधिक वारदातों का खुलासा हुआ। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से छह लाख 95 हजार रुपये की चोरीशुदा संपत्ति भी बरामद की है।
विज्ञापन
जिले के सभी नागरिकों एवं व्यापारियों से अपील है कि किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी को किसी अपराध या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलती है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। जिला पुलिस आमजन की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदैव तत्पर है। -मयंक मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, भिवानी।
विज्ञापन
पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा के निर्देशन में चलाए गए अभियान के तहत घोषित अपराधियों, मोस्ट वांटेड और इनामी अपराधियों के अलावा जमानत के बाद फरार आरोपियों पर कार्रवाई की गई। जिला पुलिस और अपराध शाखा की विभिन्न टीमों ने अलग-अलग मामलों में फरार चल रहे 21 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं सीआईए द्वितीय भिवानी की टीम ने हत्या के मामले में फरार 25 हजार रुपये के इनामी मोस्ट वांटेड आरोपी को भी काबू किया।
विज्ञापन
आपराधिक गिरोहों पर कार्रवाई, पांच का किया पर्दाफाश
जिला पुलिस ने चोरी और अन्य आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले पांच गिरोहों का पर्दाफाश कर उनके 40 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों से पूछताछ के आधार पर 23 आपराधिक वारदातों का खुलासा हुआ। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से छह लाख 95 हजार रुपये की चोरीशुदा संपत्ति भी बरामद की है।
विज्ञापन
जिले के सभी नागरिकों एवं व्यापारियों से अपील है कि किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी को किसी अपराध या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलती है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। जिला पुलिस आमजन की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदैव तत्पर है। -मयंक मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, भिवानी।