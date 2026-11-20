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डॉ. चौटाला ने भिवानी को अपना घर बताते हुए कहा कि वर्ष 1996 में यहां आने के दौरान साथ देने वाले पुराने कार्यकर्ता आज भी उन्हें याद हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि अकेले भिवानी जिले से 10 हजार कार्यकर्ता रैली में पहुंचेंगे। उन्होंने महेंद्रगढ़ रैली को हरियाणा में बदलाव की शुरुआत बताते हुए कहा कि यह आयोजन इतिहास में अपना स्थान बनाएगा। उन्होंने दक्षिण हरियाणा में पानी की समस्या के समाधान का भरोसा भी दिलाया।प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए डॉ. चौटाला ने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में किसान परेशान हैं और व्यापारियों को बदमाशों की धमकियां मिल रही हैं। युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरा।राष्ट्रीय संगठन सचिव राजेंद्र लितानी और प्रदेशाध्यक्ष बृज शर्मा ने भी कार्यकर्ताओं से 6 दिसंबर को महेंद्रगढ़ रैली में पहुंचने की अपील की। बैठक की संयुक्त अध्यक्षता जिलाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा और जिला प्रभारी कृष्ण बजीणा ने की। हलका अध्यक्ष एडवोकेट अवतार सांगवान ने मंच संचालन किया। इस अवसर पर अजमेर मुंढाल, ऋषिपाल फौगाट, देवेंद्र नकीपुर, सेठी धनाना, जयदीप ग्रेवाल, राजू मेहरा सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।