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लोहारू क्षेत्र के एक गांव का निवासी युवक पिछले करीब सात माह से न्यू उत्तम नगर कॉलोनी में किराये के मकान में रह रहा था। रविवार दोपहर बाद आसपास के लोगों ने उसका शव प्रथम तल पर बने कमरे के बाहर लोहे के जाल पर फंदे से लटका देखा। इसकी सूचना बीटीएम पुलिस चौकी को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया।सोमवार सुबह शहर थाना पुलिस ने जिला नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया। मामले के जांच अधिकारी प्रदीप ने बताया कि युवक एचआईवी पॉजिटिव था और उसका उपचार जिला नागरिक अस्पताल से चल रहा था। पुलिस ने मृतक के परिजनों से संपर्क किया लेकिन उन्होंने शव लेने से इन्कार कर दिया। पुलिस ने कॉलोनी के मौजिज लोगों के बयान दर्ज कर इत्तफाकिया मौत की कार्रवाई की।युवक की पीड़ित भाभी की भी 20 दिन पहले हुई थी मौतमकान मालिक ने बताया कि युवक करीब सात माह से मकान में किराये पर रह रहा था। उसकी भाभी भी एचआईवी पॉजिटिव थी जिसकी करीब 20 दिन पहले मौत हो गई थी। मृतक का भाई भी एचआईवी पॉजिटिव है और गाड़ी चालक होने के कारण अक्सर बाहर रहता है। युवक अपनी भाभी के साथ ही किराये के मकान में रहता था। भाभी की मौत के बाद से वह परेशान रहने लगा था। युवक अविवाहित था।