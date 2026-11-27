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वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. यतिन गुप्ता के पास बुखार, बदन दर्द, गले में खराश और पेट संबंधी समस्याओं से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने बताया कि मौसम में बदलाव के दौरान संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। वहीं, दूषित पानी और खुले खाद्य पदार्थों के सेवन से पीलिया जैसी जलजनित बीमारियां हो सकती हैं।डॉ. गुप्ता के अनुसार पीलिया के मरीजों में आंखों और नाखूनों का पीला पड़ना, भूख न लगना, जी मिचलाना, कमजोरी और हल्का बुखार जैसे लक्षण सामने आ रहे हैं। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अस्पताल प्रशासन ने ओपीडी और पैथोलॉजी लैब में जांच की व्यवस्था दुरुस्त रखी है। बुखार और पीलिया के संदिग्ध मरीजों की एलएफटी और सीबीसी जांच करवाई जा रही है। इससे बीमारी की पुष्टि कर समय पर उपचार शुरू किया जा सके। चिकित्सकों ने झोलाछाप और नीम-हकीमों से इलाज कराने के बजाय सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञों से परामर्श लेने की सलाह दी है।डॉ. गुप्ता ने बताया कि पीलिया से बचाव के लिए स्वच्छ, उबला हुआ या फिल्टर किया पानी पीना जरूरी है। खुले में बिकने वाले कटे फल, बासी भोजन और अधिक तेल-मसाले वाले खाद्य पदार्थों से परहेज करें। घर का बना ताजा और सुपाच्य भोजन लें। हाथों की नियमित सफाई और आसपास स्वच्छता बनाए रखना भी जरूरी है।उन्होंने कहा कि सुबह-शाम तापमान में गिरावट को देखते हुए पूरे बाजू के गर्म कपड़े पहनें। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। बुखार होने पर बिना चिकित्सकीय सलाह एंटीबायोटिक या दर्द निवारक दवाएं न लें। इनका गलत सेवन लिवर पर प्रतिकूल असर डाल सकता है।लगातार बुखार, अत्यधिक थकान या पेशाब का रंग गहरा पीला होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या जिला नागरिक अस्पताल में जांच करवाएं। समय पर चिकित्सकीय परामर्श और उपचार से बीमारी की गंभीरता से बचा जा सकता है।