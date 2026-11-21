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सुनवाई के दौरान दुर्गा मिष्ठान भंडार पर बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार करने के मामले में 999 रुपये की पेनल्टी लगाई गई। वहीं, गांव जमालपुर स्थित गुलशन किरयाणा एवं जनरल स्टोर के खाद्य पदार्थ निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। इस पर एडीसी ने प्रतिष्ठान पर 39,999 रुपये का जुर्माना लगाया।एडीसी ने खाद्य कारोबारियों को गुणवत्ता मानकों और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी खाद्य प्रतिष्ठान निर्धारित नियमों के अनुसार ही कारोबार करें ताकि आमजन को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।