विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सहायक कृषि अभियंता नसीब सिंह धनखड़ ने बताया कि वर्ष 2026-27 की इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू हो चुकी है। इच्छुक किसान विभागीय पोर्टल एग्रीहरियाणा.जीओवी.इन पर आवेदन कर सकते हैं। योजना की विस्तृत जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध है।योजना का लाभ लेने के लिए किसान का अनुसूचित जाति वर्ग से होना, मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण और कृषि भूमि का स्वामित्व जरूरी है। परिवार पहचान पत्र में दर्ज परिवार के किसी सदस्य के नाम कृषि भूमि होने पर भी आवेदन मान्य होगा। पिछले पांच वर्षों में ट्रैक्टर पर सब्सिडी ले चुके किसान योजना के पात्र नहीं होंगे।धनखड़ ने बताया कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन आने पर जिला स्तरीय कार्यकारी समिति ड्रा के माध्यम से लाभार्थियों का चयन करेगी। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद चयनित किसानों को ट्रैक्टर खरीदने की अनुमति दी जाएगी। किसान अपनी पसंद के निर्माता और विक्रेता से ट्रैक्टर खरीद सकेंगे। सब्सिडी की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।इसके लिए किसान का बैंक खाता आधार से जुड़ा होना और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) सुविधा के लिए सक्रिय होना अनिवार्य है।