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इसके विरोध में अखिल भारतीय किसान सभा ने प्रभावित परिवार और ग्रामीणों के साथ बैठक कर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। किसान सूबे सिंह और उनकी पत्नी पूनम ने निजी फाइनेंस कंपनी से मकान निर्माण के लिए ऋण लिया था। इसकी अदायगी 11 वर्ष में 132 मासिक किस्तों के माध्यम से होनी थी। प्रत्येक किस्त 19,774 रुपये निर्धारित की गई थी। पिछले वर्ष आई भीषण बाढ़ में उनका मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। परिवार ने दोबारा निर्माण के लिए ईंटें भी जुटा ली हैं लेकिन आर्थिक तंगी के कारण निर्माण शुरू नहीं हो पाया।ऋण देते समय कंपनी के माध्यम से किसान का स्वास्थ्य बीमा और मकान का संपत्ति बीमा भी कराया गया था। इनके प्रीमियम के रूप में किसान ने करीब 90 हजार रुपये जमा कराए थे। इसके बावजूद बीमा कंपनियों से अब तक कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिली। दूसरी ओर फाइनेंस कंपनी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत नोटिस जारी कर ब्याज सहित पूरा बकाया तत्काल जमा कराने और मकान पर भौतिक कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।किसान सभा के जिला प्रधान रामफल देशवाल, जिला सचिव मास्टर जगरोशन, जिला उपप्रधान कामरेड ओमप्रकाश, तोशाम खंड प्रधान करण सिंह जैनावास, बवानीखेड़ा खंड प्रधान राजेश कुंगड़ और तोशाम खंड सचिव नरेंद्र कुमार ने कंपनी की कार्रवाई को अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा में मकान गंवाने वाले किसान को सरकार से कोई राहत नहीं मिली और बीमा कंपनियों ने भी दावे का भुगतान नहीं किया। अब फाइनेंस कंपनी उसके बचे हुए भूखंड पर कब्जा करने की तैयारी कर रही है।किसान सभा नेताओं ने मांग की कि बीमा कंपनियां पहले नुकसान का उचित आकलन कर किसान को क्षतिपूर्ति दें। बीमा दावे का निपटारा होने तक फाइनेंस कंपनी को मकान की कुर्की और भौतिक कब्जे की कार्रवाई स्थगित रखनी चाहिए।